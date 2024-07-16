晤加拿大參議院訪團 吳釗燮：感謝對台海和平的支持

國安會秘書長吳釗燮今天與加拿大聯邦參議院訪團會晤，雙方針對台加關係、區域情勢及民主夥伴應如何共同嚇阻威權主義在全球擴張等議題深入交換意見。他期待未來台加持續深化各項議題的交流討論，讓雙邊夥伴關係更上層樓。

國安會下午發布新聞稿表示，加拿大聯邦參議院原住民委員會主席佛朗西斯（Brian Francis，另譯法萊恩）及參議院保守黨團主席威爾斯（David Wells，另譯韋大衛）等一行8人上午到總統府拜會吳釗燮，加拿大駐台北貿易辦事處及外交部人員作陪。雙方針對台加關係、區域情勢及民主夥伴應如何共同嚇阻威權主義在全球擴張等議題深入交換意見。

吳釗燮感謝加拿大自從2022年底發布「印太戰略」以來，多次在「七大工業國集團」（G7）峰會等重要外交場域發布聯合聲明，表達對台海和平穩定的支持，並曾多次派艦與美軍聯袂穿越台海，以具體行動展現維護台海和平現狀的決心。

吳釗燮期待，未來台加持續深化在各項議題的交流討論，讓雙邊夥伴關係更上層樓。