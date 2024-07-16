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立院通過決議了！邀賴清德總統國情報告 並依法回應立委提問

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立院決議「邀請賴總統國情報告」 並依法回應立委提問

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法決議，依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。圖為賴清德總統。記者邱德祥/攝影
立法決議，依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。圖為賴清德總統。記者邱德祥/攝影

立法院今通過國民黨和民眾黨立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」請公決案。立法院長韓國瑜宣布，依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。

立法院通過國會改革相關修法後，賴總統是否至立院進行國情報告引發關注。賴總統日前在總統府發表敞廳談話時，明確表態，指立法院三讀通過的法律涉及違憲，且總統府已提出釋憲，將要等到釋憲結果出爐之後再做決定。

對此，藍白黨團分別提出邀請總統進行國情報告請公決案。立法院今下午進行處理，最後皆以59票贊成比50票反對通過。

韓國瑜宣布決議，為確保總統對全民負責之憲政機制，立法院依立法院職權行使法第15條之二，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。

國民黨立委謝龍介在發言時表示，賴清德總統在總統大選辯論的時候，曾承諾會依憲法來立法院做國情報告，結果選前山盟海誓，選後昨晚歹勢。

民眾黨立委林國成發言時也說，賴總統在選舉時已公開宣示，他相信賴總統君無戲言；他認為，賴總統來立院做國情報告是建立良好的憲政慣例與典範，問說賴總統是在怕什麼？並強調，如果賴總統來做國情報告，立院各委員一定會以禮相待。

不過，民進黨立委鍾佳濱發言時則說，確實賴總統在選前有承諾，但那是依照原有的職權行使法，現在的擴權修法已經牴觸憲法，他呼籲說，在憲法法庭尚未做出暫時處分前，應回到舊法來行使。

國情報告 立法院職權行使法 韓國瑜

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