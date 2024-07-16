【重磅快評】賴清德深陷宮鬥風暴 盧秀燕輕啟蝴蝶效應

海基會前董事長鄭文燦涉貪7月7日請辭，被外界戲稱民進黨版「七七事變」，7月政局動盪不安，民進黨721全代會暗潮洶湧，賴清德總統仍處於宮鬥風暴的盤整階段，目前安內重於攘外；台中市長盧秀燕7月22日將啟程訪美，此刻適逢美國總統大選敏感時期，盧秀燕出訪悄悄啟動「蝴蝶效應」，未來可能出口轉內銷。賴清德、盧秀燕被視為2028可能對手，立法院明起休會，朝野抗衡將進入新局。

民進黨立委陳亭妃被正國會開鍘除名、新潮流大阿哥鄭文燦涉貪收押，非賴系要角相繼中箭，展現賴清德上位後的「雍正性格」，對內整肅異己、對外鬥爭政敵；民進黨派系為求自保，若非稱臣加入「信賴聯盟」，就只能各自結盟，避免被賴系「清理戰場」。為了鞏固大權，賴清德毫不掩飾「鬥雞」性格，不惜發動覆議和釋憲大戰、杯葛選罷法修法，甚至啟動「罷免國家隊」，基隆市長謝國樑列為頭號箭靶，點燃未來大罷免潮的引信，獲取政治紅利。

台灣民意基金會今天公布最新民調，33.1%民眾支持民進黨、20.5%支持國民黨、16%支持民眾黨，民進黨支持度7個月來首度下滑；鄭文燦收押重挫民進黨形象，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民調顯示，39.4%民眾降低對民進黨的信任感，對賴政府是嚴重警訊。為了轉移焦點，綠營從中央到側翼出動圍剿台北市長蔣萬安，將2022年7月前市長柯文哲任內的幼兒園狼師案算在蔣萬安頭上，「圍蔣救賴」的意圖明顯。

台灣政壇烽火連天，盧秀燕、蔣萬安相繼安排訪美，由於美國總統大選進入熱戰，盧秀燕行程安排盡量單純化，象徵意義大於實質意義，但美方各界人士對盧有高度興趣，此行可增加當面交流機會，累積更多外交能量。台灣政治人物訪美常被賦予高度的政治解讀，但盧秀燕不急於此刻「破蛹而出」，期待未來的蝴蝶效應。

盧秀燕自詡「媽媽市長」，民進黨可能以為盧市長只擅長內政，卻忽略她在外交領域的實力。盧秀燕畢業於淡江大學國際事務與戰略研究所，是台灣外交及國防歷史最悠久的學術機構，過去選戰交鋒，綠營也不敢挑戰她的碩士論文；盧秀燕曾連任6屆立委，不僅在外交及國防委員會多達十幾個會期，甚至擔任召委，熟稔對外事務。

事實上，美方很早就關注盧秀燕，馬政府時期，她就曾應美國國務院「外國領袖計畫」邀請前往美國參訪1個月，美方對盧有一定熟悉度。即使後來在美牛政策不同調，AIT高層也多次赴台中拜會盧秀燕，邀請出席美方活動，顯示盧的影響力，讓台美關係的角色不是只有民進黨，但盧秀燕2026卸任後能否維持政治熱度、團結藍白在野陣營，將成一大挑戰。

賴清德具有執政優勢，高舉旌旗東征西討；盧秀燕則蓄積能量，高築牆、廣積糧、緩稱王。朝野對陣狼煙四溢，賴清德的「青鳥」和盧秀燕的「燕軍」蓄勢待發，但2028還言之過早，美中台局勢將牽動各種政治變數，劇本雖然已經寫好，現在偷看也沒有用。