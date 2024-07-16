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刑法修正虐童者加重刑期二分之一 「最重死刑」最後一刻拿掉

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院今天三讀通過，虐童者加重刑期二分之一。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
立法院今天三讀通過，虐童者加重刑期二分之一。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

立法院今天審查刑法修正案，三黨達成共識，三讀通過「中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案」。未來如果傷害、凌虐、殺害未滿七歲幼童，將加重刑期二分之一。

立法院今天朝野協商「中華民國刑法第二百八十六條文修正草案」、「中華民國刑法第七十七條及第二百七十二條之一條文修正草案」、「中華民國刑法八十六條之一條文修正草案」。

國民黨團認為傷害幼童最重應該處以死刑，不過民進黨團認為，如果處以死刑，在刑法均衡性上恐不適當。民眾黨認為加重刑期二分之一即可，該項提案也獲得法務部、司法院認同，三黨經討論後，決議不予修正刑法第七十七條，不予增訂刑法第二百七十二條之一及第八百八十六條之一。至於刑法二八六條修正草案則照協商結果通過。

原條文明定，對於未滿十八歲者，施以凌虐或妨礙身心健全、發育者，處以六月以上、五年以下有期徒刑；犯以上罪者，如致人於死，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，如致重傷者，處五年以上、十二年以下有期徒刑。

原條文提及，如意圖營利，而犯前項罪者，處五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金；如因致人於死，處無期徒刑或十二年以上有期徒刑；致重傷者，處十年以上有期徒刑。

增修條文明定，對於未滿七歲之人，犯前四項罪者，依各該項之規定加重其刑二分之一。

國民黨立委黃健豪在三讀後發言指出，使用同一刑度面對虐待高中生、兒童，本身就不合理，身為兩歲女童的父親，他認為虐童就是罪無可赦，加害兒童最重判死刑並不為過。此次修法結果雖不甚滿意，但至少是進步，未來有機會仍希望繼續加嚴修法，回應民眾心聲。

國民黨立委徐巧芯也說，大多數民眾希望虐待未滿七歲兒童可以判處死刑，如果加重二分之一刑度，無法威嚇，未來將繼續修法保障兒童權益。

民進黨立委沈伯洋說，許多措施可預防虐童事件不再發生，包括政府、機構的審查機制，加嚴法規雖然有威嚇效果，但從近幾次事件可見邊際效應越來越弱。沈還提到，修訂刑法二八六條過程，出現均衡性問題，期盼未來不再為此爭論。

民眾黨立委黃國昌認為，許多立委用新提案，此為對民意的展現，本次的修正草案加重處罰，就是希望能透過刑法，預防、加深對幼童的保障，期盼修法能減少台灣兒虐事件的發生。

死刑 虐童

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