大法官提名小組首次會議 賴清德：會推符合社會期待人選

「113年司法院大法官提名審薦小組」今天舉行第一次會議，賴清德總統表示，各界對於大法官人選有著高度期待。他要請審薦小組持續傾聽各方意見、廣納優秀人才，推出符合社會期待的人選，咨請立法院同意通過。

賴總統下午出席在總統府召開的大法官提名審薦小組第一次會議，並頒發聘書予所有小組委員。賴總統致詞時表示，今年10月31日，現任的15位司法院大法官，將有7位任期屆滿。對於這次大法官提名審薦作業，首先他要感謝副總統蕭美琴擔任審薦小組召集人、司法院前院長賴英照擔任副召集人及所有委員，共同承擔這項歷史性的重大任務。

賴總統指出，提名審薦小組委員們都是具有資望的法界先進，也熟悉大法官釋憲的運作。透過今天會議，相信大家已針對重要的審薦事項交換意見。接下來，期盼借重大家的專業和經驗，讓審薦工作能順利進行。

賴總統提到，這些年來，台灣對民主價值的堅持深受國際社會肯定。去年「經濟學人資訊社」（EIU）所發布的民主指數，台灣的排名是亞洲第一。身為總統，他有責任守護台灣的民主成就，更要持續促進台灣的民主發展。

賴總統表示，在台灣民主深化過程中，大法官扮演不可或缺的關鍵角色，不僅是憲政的守護者、人權的捍衛者，獨立超然行使釋憲職權，由大法官組成的憲法法庭，更是機關憲政爭議及人民權利保障最終的救濟途徑。

賴總統說，各界對於大法官人選有著高度期待。他要請審薦小組持續傾聽各方意見、廣納優秀人才，「讓我們一起推出符合社會期待的人選」，咨請立法院同意通過。