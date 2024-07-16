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藍白共推 立院決議解除赴陸禁團令限制

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
赴大陸禁團令6月生效，國民黨及民眾黨立法院黨團今天共提修正動議，要求「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」，藍白憑藉人數優勢通過此案。記者潘俊宏／攝影
赴大陸禁團令6月生效，國民黨及民眾黨立法院黨團今天共提修正動議，要求「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」，藍白憑藉人數優勢通過此案。記者潘俊宏／攝影

赴大陸禁團令6月生效，國民黨及民眾黨立法院黨團今天共提修正動議，要求「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」，遭民進黨立法院黨團反對，但仍不敵藍白人數優勢，此案順利通過。

交通部觀光署依發展觀光條例要求禁止組團赴陸旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。為促進兩岸觀光交流，國民黨團原提案，要求「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」

立法院長韓國瑜今天上午針對此案召集朝野協商，朝野唇槍舌戰。國民黨立委陳玉珍表示，金門陷入愁雲慘霧，盼能盼解除禁團令、開放小三通赴金馬澎；民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，兩岸近期情勢緊張，中方日前公布懲戒台獨22條，難道大家都不會怕？

民眾黨立委林國成表示，若離島開放，就能成為兩岸和平的契機，先拋出橄欖枝、表達善意，民眾黨支持這項提案。眼見朝野遲遲無法形成共識，韓裁示送院會處理。

藍白今天下午共提修正動議，將內容修改成，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」民進黨團提出異議，經投票，贊同59票、反對48票，藍白挾人數通此提案。儘管民進黨團要求重付表決，但仍無法改變結果。

民進黨 立法院

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