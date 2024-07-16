賴總統接見瓜國議長：兩國齊心沒有克服不了的困難

總統賴清德今天接見瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯所率訪團，對瓜國近來發生暴雨災情表達關切與慰問，也感謝瓜國國會多年來持續以通過決議文等方式支持台灣國際參與。賴總統說，他堅信台灣與瓜地馬拉會在成長的道路上持續攜手前進，只要兩國齊心協力就沒有克服不了的困難。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見羅慕斯（Nery Abilio Ramos yRamos）所率訪團成員。

賴總統致詞時，對於瓜地馬拉近來發生暴雨災情再次表達關切與慰問，強調台灣會持續密切關注災情發展，提供必要協助，也期盼災區民眾能夠早日恢復正常生活。

總統表示，瓜地馬拉是台灣的堅實友邦，不僅共享自由、民主的普世價值，也都是熱愛和平的國家，瓜地馬拉國會多年來持續以通過決議文等方式支持台灣國際參與，羅慕斯也在今年1月上任後，首次出訪就到台灣，他要向羅慕斯及國會友人表達最誠摯的感謝。

賴總統提到，羅慕斯過去擔任瓜地馬拉刑事警察局副局長以及警政署長等政府要職，為人民打拚的經驗豐富，現在承擔起議長的重責大任，相信在羅慕斯與訪賓的合作之下，瓜地馬拉國會一定能夠持續引領國家繁榮發展，創造人民更多的福祉。

總統說，期待透過羅慕斯與訪賓的支持，台灣與瓜國在各領域都能夠深化交流合作，持續提升邦誼。今年以來台灣已經陸續組團前往瓜地馬拉採購與考察，成員包括紡織、咖啡、海鮮與循環經濟業者共同發掘合作機會。

總統也說，台灣高鐵從今年開始販售瓜地馬拉高地小農咖啡，讓更多台灣人民可以認識瓜地馬拉的高品質咖啡，他堅信台灣與瓜地馬拉會在成長的道路上持續攜手前進，只要兩國齊心協力就沒有克服不了的困難。

羅慕斯致詞表示，瓜國非常珍惜與台灣政府的合作，在醫藥衛生議題上，瓜國更視台灣為最忠實的盟友，台灣在瓜國面臨困難的時候伸出援手，而且瓜國對於台灣在醫療衛生的進步與發展極為推崇，因此，5月瓜國國會批准一項決議，肯定台灣致力於實現衛生領域發展而且透過先進的高科技實現此一目標。

他說，基於上述因素，瓜國國會致函世界衛生組織秘書處，希望台灣能以觀察員身分參加第77屆世界衛生大會，也能夠參與世界衛生組織的各項會議機制與活動，為了履行保障台灣人民與全世界衛生健康的承諾做出貢獻。

他表示，台灣提供無數嘉惠瓜國的計畫，因此，他代表瓜地馬拉最高民意機關重申台灣與瓜地馬拉，兩國友誼忠誠友好，合作關係不斷，互惠互利的邦誼歷久彌堅。

羅慕斯重申瓜地馬拉與台灣的友誼長存，並代表瓜地馬拉國會將5月所通過支持台灣的決議文，以中文、西班牙文的副本親自交到賴總統手中，以紀念兩國的友誼堅定友好。