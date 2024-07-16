陳耀祥任期屆滿就下台 葉元之：萬年委員不為社會接受

「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案」今日三讀通過，刪除原任委員延任規定，國民黨立委葉元之說，本屆NCC委員任期到7月31日，現行法規藏有直接延任條款，引發萬年委員疑慮，NCC委員本應為任期制，不應無限期連任，違背民主精神的「萬年委員」更不可能為社會接受。今日修法是相當公平的做法。

葉元之說，考試院、監察院及大法官等其他相關機關之委員在立法院不同意情況下，均無法繼續延任。NCC委員不應例外，難道位階高於大法官或監察委員嗎？

葉元之質疑，如果可以保障舊的委員繼續延任下去，甚至做得不好還能繼續做，也太奇怪了。不光是國民黨立委不滿NCC表現，原本民進黨立委對NCC有所期待，例如自由時報傳出陸媒介入政論節目後，民進黨立委隔天就把NCC和調查中共介入掛上等號，結果過了幾個禮拜，NCC完全沒有動作，除了發文詢問公學會有無會員有類似狀況，沒人承認，調查就此結束，顯然NCC現任委員表現也很不符合民進黨立委期望。

葉元之也說，行政院長卓榮泰之前遲遲未與立法院溝通新的4位NCC委員提名人選，就是因為心中還有NCC現任主委陳耀祥這個寶，認為即便新人選未獲立法院同意，還有陳耀祥可以按原規定延任，如此盤算，態度才會如此消極。