陳吉仲拒參加調查聽證會 張啟楷嗆「當自己大法官」？

立法院經濟委員會成立進口雞蛋調查專案小組，農業部前部長陳吉仲今天反問，「那個違憲違法的組織，我怎麼會去參加呢」，調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷表示，不論對立法多不滿意，都應該秉持法制精神，而不是自己當起大法官，實為台灣民主法治的最壞示範。

農業部林業及自然保育署今天舉辦「2024台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」，面對現場媒體詢問，是否會參加進口雞蛋調查專案小組召開的聽證會，陳吉仲聽聞後反問「那個違憲違法的組織，我怎麼會去參加呢？」

張啟楷晚間透過新聞稿表示，陳吉仲打臉賴清德總統的指示，藐視國會所作成的決議，而且不敢面對政策成敗、不敢向國人說明政策過程和真相。

張啓楷說，台灣是一個法治社會，不論對目前的立法多不滿意，執政黨都應該秉持法治精神，而不是自己當起大法官，直接否定有效力的法律，賴清德總統不願意到立法院進行國情報告，正所謂上梁不正下梁歪，總統都有這樣沒有法治觀念的態度，也難怪同黨的農業部前部長有樣學樣，實為台灣民主法治的最壞示範。

張啓楷直言，陳吉仲說不來立法院，已經違反賴總統公布的法令，憲法法庭也尚未宣布違憲，豈能先判定違憲，直接打臉賴總統的總統令，同時也違反國會作成的決議，如果陳吉仲真的認為是好的政策、有好的成果，更應該來國會進行「成果展示」，說明高明的決策及採購進口蛋過程。

張啓楷認為，對於農業部、中央畜產會及農業部力挺的超思、亮采等公司，陳吉仲到國會進行聽證說明，有助於澄清國人的疑慮，更讓人清楚他們對國家的重要貢獻，陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢不應該閃避，甚至是找藉口打預防針，請到立法院面對國人直球對決。

張啓楷呼籲，面對多數民意提出的質疑，陳吉仲應該勇於出來面對、釐清疑問，無疑是一個自證清白的機會，如果放棄這樣的機會，只會讓人懷疑有無法解釋的貓膩，再者目前爆出的新案情進度，已經不是所謂的政策效益可以帶過，而是牽涉到當圖利特定人士，是否有人謀不臧之情事。

張啓楷強調，國會調查並非只為究責，最重要的核心在於過程，釐清制度方面的不足，進而做出好的立法補強，希望前任農業部長本著幫助台灣雞蛋產業永續發展的初心，共同釐清在這段時間，雞蛋採購的所有問題。