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拒絕虐童！立院三讀通過 凌虐未滿7歲兒童加重其刑至1/2

中央社／ 台北16日電

立法院會今天三讀修正通過刑法加重虐童刑責條文，對於未滿7歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，或是因而致人於死、致重傷者等，依各項規定加重其刑至1/2。

現行刑法第286條第1項至第4項條文分別規定，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

若意圖營利，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

立法院司法及法制委員會4月17日初審通過刑法加重虐童刑責相關草案，朝野立委對於保護兒少立場一致，但條文內容該如何設計看法不一，因此全數條文保留，送交黨團協商。

立法院長韓國瑜16日主持朝野協商，各黨團達成共識，在現行第286條條文增訂第5項，即「對於未滿7歲之人，犯前4項之罪者，依各該項的規定加重其刑至1/2」。

此外，此條文的立法說明提到，考量未滿7歲之人無行為能力，若對未滿7歲之人犯本條之罪，惡性非輕，對被害幼童身心戕害的情節尤重，現行刑度已不足反映行為人惡性，且經統計近3年各地檢署依本條起訴案件被害人年齡分布情形，超過半數被害人均未滿7歲，更證有遏止是類案件的必要。

全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

立法院 虐童 韓國瑜

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