立院成立雞蛋小組 陳吉仲：若舉行聽證會絕不出席

前農業部長陳吉仲首先發聲，拒絕參加雞蛋進口調查小組的聽證會！陳吉仲在出席一項頒獎活動後接受媒體聯訪，表示調查小組本身違憲違法，因此未來若舉行聽證會，他絕不出席。陳吉仲強調，雞蛋採購一切合法可受公評，因此不會跟著藍白立委起舞。但民眾黨立委黃國昌質疑，人民有權知道雞蛋採購的成本結構與其中貓膩。

「不參加違憲組織」

農業部林業及自然保育署舉辦「2024台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」，陳吉仲於頒獎結束後接受媒體聯訪，被問到是否會出席進口雞蛋調查專案小組未來召開的聽證會時，他直言說，「那個違憲違法的組織，我怎麼會去參加呢？」

媒體追問，若不出席聽證會，可能會涉及藐視國會？陳吉仲反駁說，前提是（國會改革）違憲違法的架構底下，人民可以接受嗎？

雞蛋調度行之有年

對此，陳吉仲指出，不論是2023年雞蛋專案進口或是2022年也有部分進口，COVID-19疫情之後，國內每天雞蛋的需求增加10%到20%，從每天需要2000萬顆到2400萬顆，但因地方沒辦法立即更新或新建蛋雞場，供給一直上不來。他強調，過去也有這樣調度過，透過調度產生的效益遠高於成本，可供各界公評。

「雞蛋不是工業生產，可以每天要多少就有多少！」陳吉仲不滿表示，像現在天氣熱，需求下降，但因之前有增加種雞、蛋中雞的供應，所以蛋雞量增多，產蛋量也增加，這部分可以做液蛋加工保存。

雞蛋價格不透明

他重申，針對雞蛋議題，相關政策的執行絕對是效應高於成本，不管提供檢調、監察院相關資訊，都是在驗證有沒有暴利的問題。其餘不是屬於專業的部分，「我覺得當然就沒有必要隨他們起舞，」陳吉仲表示。

但民眾黨立委黃國昌受訪時曾質疑，超思雞蛋跟誰進口？他問了農委會4個多月，至今仍沒有答案，但政府拿大筆納稅錢買蛋，人民應該知道採購價格。2022年跟日本買蛋是一公斤124元（農委會數據），台灣同期僅CAS(中盤) 10粒盒裝(M) 65元/台斤，要讓外界知道超思的分成與成本結構。

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