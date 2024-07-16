快訊

國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

北捷月台驚見簡體字！友人質疑「出包」 知名醫師道出真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院通過公糧收購漲價！每公斤由26元調至31元

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天提修正動議，將公糧價格由每公斤由26元調整至31元，立法院長韓國瑜詢問是否有異議時，民進黨立法院黨團並未反對，此案未經表決通過。記者林伯東／攝影
國民黨立法院黨團今天提修正動議，將公糧價格由每公斤由26元調整至31元，立法院長韓國瑜詢問是否有異議時，民進黨立法院黨團並未反對，此案未經表決通過。記者林伯東／攝影

公糧收購價格自2011年至今未漲，停留在每公斤26元。國民黨和民眾黨立法院黨團今天各別提修正動議，均主張每公斤由26元調整至31元。值得一提的是，立法院長韓國瑜詢問是否有異議時，民進黨立法院黨團並未反對，兩案未經表決就通過。

我國自1974年起即實施稻穀保價收購制度（公糧制度），多年來有效發揮穩定糧價及維護農民收益之功效，但自2011年第1期作起，公糧每公斤由 23元調整為26元後，至今已經凍漲13年。

國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠等人多次在國是論壇建言，呼籲調漲公糧價格；國民黨立委楊瓊瓔、呂玉玲、民眾黨立委張啓楷等也曾多次在立法院經濟委員會質詢農業部。但農業部長陳季駿認為不應只調整公糧，而是須考量整體稻農收入，農業部也因此提出「1集2轉3加3」方案。

國民黨團原提案，由每公斤26元調整至每公斤34元，調高8元；民眾黨團提案每公斤調漲5元，兩案經經委會召委楊瓊瓔召集協商、韓國瑜召集協商均未果，送院會處理。藍白兩黨今天分別提出修正動議，民眾黨團主張「每公斤26元調升5元以上」；國民黨團修正成「每公斤26元調整至每公斤31元」。

在廣泛討論時，民進黨立委邱議瑩、鍾佳濱上台發言反對公糧調漲，呼籲支持農業部提出的「1集2轉3加3」方案。不過，當韓國瑜處理此案時，詢問朝野是否有異議時，民進黨團並未反對，兩案未經表決就通過。

國民黨 農業部 韓國瑜

延伸閱讀

立院趕工清倉官員竟缺席 韓國瑜虧「罰寫一百遍」

即時短評／韓國瑜「喬」不攏朝野 新國會首張成績單不好看

盧秀燕訪美西 江啟臣、楊瓊瓔：城市外交對市政有幫助

星男臉書恐嚇韓國瑜 調查報告顯示嫌犯有妄想症

相關新聞

接任閣揆50餘天 卓揆曝心情：好慢喔！像經歷半個世紀

行政院長卓榮泰今在台中提及接任閣揆50幾天心情，「我怎麼覺得這50幾天好慢喔！」、「好像經歷半個世紀一樣」。卓榮泰還揭示...

陳耀祥任期屆滿就下台 葉元之：萬年委員不為社會接受

「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案」今日三讀通過，刪除原任委員延任規定，國民黨立委葉元之說，本屆NCC委員任期到...

陳吉仲拒參加調查聽證會 張啟楷嗆「當自己大法官」？

立法院經濟委員會成立進口雞蛋調查專案小組，農業部前部長陳吉仲今天反問，「那個違憲違法的組織，我怎麼會去參加呢」，調查小組...

立院成立雞蛋小組 陳吉仲：若舉行聽證會絕不出席

前農業部長陳吉仲首先發聲，拒絕參加雞蛋進口調查小組的聽證會！陳吉仲在出席一項頒獎活動後接受媒體聯訪，表示調查小組本身違憲違法，因此未來若舉行聽證會，他絕不出席。陳吉仲強調，雞蛋採購一切合法可受公評，因此不會跟著藍白立委起舞。但民眾黨立委黃國昌質疑，人民有權知道雞蛋採購的成本結構與其中貓膩。

立法院法案清倉 休會前上演表決大戰

今天是立法院本會期最後一次院會，明天起開始休會，許多法案或主決議無共識則上演表決大戰，在是否提高公糧收購價格及NCC組織...

NCC萬年條款刪了！委員限連任1次 陳耀祥7月底就得下台

立法院今在國民黨人數優勢下，以表決方式三讀通過修正NCC組織法部分條文，限制NCC委員僅得連任一次；原案中被稱為「萬年條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。