立院通過公糧收購漲價！每公斤由26元調至31元

公糧收購價格自2011年至今未漲，停留在每公斤26元。國民黨和民眾黨立法院黨團今天各別提修正動議，均主張每公斤由26元調整至31元。值得一提的是，立法院長韓國瑜詢問是否有異議時，民進黨立法院黨團並未反對，兩案未經表決就通過。

我國自1974年起即實施稻穀保價收購制度（公糧制度），多年來有效發揮穩定糧價及維護農民收益之功效，但自2011年第1期作起，公糧每公斤由 23元調整為26元後，至今已經凍漲13年。

國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠等人多次在國是論壇建言，呼籲調漲公糧價格；國民黨立委楊瓊瓔、呂玉玲、民眾黨立委張啓楷等也曾多次在立法院經濟委員會質詢農業部。但農業部長陳季駿認為不應只調整公糧，而是須考量整體稻農收入，農業部也因此提出「1集2轉3加3」方案。

國民黨團原提案，由每公斤26元調整至每公斤34元，調高8元；民眾黨團提案每公斤調漲5元，兩案經經委會召委楊瓊瓔召集協商、韓國瑜召集協商均未果，送院會處理。藍白兩黨今天分別提出修正動議，民眾黨團主張「每公斤26元調升5元以上」；國民黨團修正成「每公斤26元調整至每公斤31元」。

在廣泛討論時，民進黨立委邱議瑩、鍾佳濱上台發言反對公糧調漲，呼籲支持農業部提出的「1集2轉3加3」方案。不過，當韓國瑜處理此案時，詢問朝野是否有異議時，民進黨團並未反對，兩案未經表決就通過。