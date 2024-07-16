綠提復議表決失利 中天條款付委審查

國民黨立委羅智強等人提出衛星廣播電視法部分條文修正草案，包括以新聞頻道為主的衛星廣播電視事業執照期限為永久，另有效力溯及既往適用爭訟中案件等規定。民進黨團提出復議，今天在立法院會表決，復議案不通過，本案付委審查。

國家通訊傳播委員會於2020年處分不予「中天新聞台」換照，備受關注。

鑒於新聞台對新聞與言論自由至關重要，為避免政治不當干預，羅智強等人所提修法版本規定，以新聞頻道為主的衛星廣播電視事業的執照期限為永久。

羅智強等人所提修法版本也規定，執照遭註銷的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業的分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。

民進黨立法院黨團對於此案提出復議，並於今天的院會表決，2輪表決下來，藍白挾人數優勢勝出，復議案不通過，此案照原做決定處理，即交付立法院交通委員會審查。

此外，國民黨立委翁曉玲等人提出監察委員行為法草案，民進黨團提出復議。全案今天在立法院會表決，藍白挾人數優勢獲勝，復議案不通過，翁曉玲等人所提監察委員行為法草案付委審查。

翁曉玲等人提出監察委員行為法草案，在立法意旨部分明定，為樹立監察委員公正廉明，貫徹法治，伸張正義的基本形象，並維護監察委員依法獨立行使職權，不受任何干涉，以發揮監察功能，因此制定監察委員行為法。

翁曉玲所提版本也規定，監察委員不得假借職權，以圖本身或他人的利益，並不得利用職務上的機會，損害他人，違者可處新台幣30萬元以上600萬元以下罰鍰。