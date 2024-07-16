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賴總統同框「拍謝少年」邀民眾聆賞總統府音樂會

中央社／ 台北16日電
由總統府、中華文化總會主辦的「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日登場，文總16日發布活動VCR拍攝花絮，分享總統賴清德（左2）與演出團隊「拍謝少年」同框畫面。（文總提供）中央社
由總統府、中華文化總會主辦的「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日登場，文總16日發布活動VCR拍攝花絮，分享總統賴清德（左2）與演出團隊「拍謝少年」同框畫面。（文總提供）中央社

總統賴清德將在20日迎來上任後首場總統府音樂會，一同為巴黎奧運選手加油。文總今天發布活動VCR拍攝花絮，分享賴總統與演出團隊「拍謝少年」同框畫面，完整影片20日播映。

總統府及中華文化總會主辦「2024總統府音樂會－自由之力」，今年特別邀請民眾共同為即將赴法國參與巴黎奧運的國手應援。而2024巴黎奧運同時，法國也舉辦「文化奧運」，成為各國文化交流的重要舞台。

文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿說明，總統府音樂會演出將穿插各種奧運元素，如奧運國手戴資穎、楊勇緯、郭婞淳、李洋、林昀儒勵志金句，以及具團結意象的選曲等。賴總統拍攝的VCR則是以「文化奧運」為切入點，邀請即將赴文化奧運的演出者現身，感謝所有參與者讓世界看見台灣。

如歌手謝銘祐、三牲獻藝、秀琴歌劇團等，均為此次將前往法國參與文化奧運的卡司，在文總今天發布的活動VCR花絮中一一入鏡。

與賴總統「同框演出」的拍謝少年則表示，很高興這次可以跟總統一同拍攝影片，還可以跟總統「合照吃到飽」。總統非常親和，除了關心音樂會的準備情形，也很關心文化奧運演出者。

李厚慶表示，總統非常關心即將到來的奧運賽事，特別藉此次機會拍攝影片祝福巴黎奧運代表團、文化奧運演出團隊一切順利，「台灣在這裡，永遠為你們加油」，他也呼籲全民共同響應這次的總統府音樂會，用實際行動到場支持奧運台灣好手，本次音樂會最重要的卡司，就是到場支持的每名應援團。

李厚慶透露，本支VCR為串接音樂會最後兩場演出的重要鋪陳，賴總統在片中大玩「諧音哏」，展現幽默一面。除VCR外，更加碼拍攝一支短影片為活動宣傳，將在賴總統與文化總會社群曝光。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場。

巴黎奧運 總統府 賴清德 音樂會

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