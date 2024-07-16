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桃園南崁國中教媒體素養 學生模擬「禁抖音」公投

中央社／ 宜蘭16日電
教育部今日在宜蘭舉行113年度全國教育局（處）長會議，南崁國中在會議中分享，該校在台灣放伴教育協會協助下，成立跨領域媒體識讀教師社群。記者李芯／攝影
教育部今日在宜蘭舉行113年度全國教育局（處）長會議，南崁國中在會議中分享，該校在台灣放伴教育協會協助下，成立跨領域媒體識讀教師社群。記者李芯／攝影

桃園市南崁國中開發一系列媒體素養課程，讓學生瞭解「懶人包」的陷阱；透過辯論和模擬公投，討論要不要「禁抖音」，最後模擬投票4個班級同意禁，6個班級不同意。

教育部今天在宜蘭縣舉辦113年度全國教育局處長會議，南崁國中團隊受邀分享媒體識讀課程，他們成立跨領域教師社群，聘請專家入校，開發出一系列課程。

南崁國中課程包括識讀產品廣告用詞、新聞訊息，也以民調、模擬公投等方式，培養科學態度及批判性思考。其中原本想辯論「萊豬（含萊克多巴胺的美豬進口）」議題，卻發現學生興趣缺缺、覺得與實際生活太遠，因此改成辯論要不要「禁抖音」。

公民教師陳奕君表示，學生對抖音很有共鳴，幾乎每個人都用過。一開始老師先提供一些社群上的「懶人包」，整理正反面的論述，同時也引導學生思辨「懶人包」背後是否隱藏著意識形態。

之後透過辯論活動，讓學生從正、反面論述。陳奕君指出，反對禁止方提出娛樂、創意等需求；贊成禁止方則從隱私、資安疑慮等切入。讓他們印象深刻的是，雖然教師在引導時，盡量避免觸及敏感的政治議題，但仍有學生提出要從「國家」層次立場，著眼抖音的中國背景。

理化老師林鴻銘表示，未來將進一步討論「偽科學」議題，透過實例讓學生學會辨識各種資訊的問題。他以一則網路消息為例：「每天看美女圖，壽命可以增加5分鐘」，讓學生討論是不是符合科學，究竟要怎麼做實驗來驗證等。

南崁國中校長許菀玲表示，媒體識讀不是單純的辨別真假，也要深入瞭解訊息的產製，他們就曾讓學生模擬開編採會議，發現同一則新聞從不同立場切入，可能產生截然不同的新聞報導。希望透過這樣的教學過程，讓學生未來在看到各種訊息時，不會輕易被引導，更懂得思辨。

公投 懶人包 抖音 社群

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