即時短評／韓國瑜「喬」不攏朝野 新國會首張成績單不好看

新國會上路將近半年，今天終於進入本會期最後一天法案大清倉。立法院長韓國瑜從上周即展開馬拉松式朝野協商，只不過韓國瑜所領軍的國會不再是喬家大院，朝野面對各項不同意見法案，陷入無止境對抗，不少法案都必須另定期處理或協商再行處理，欠缺立法院效率，韓國瑜身為國會龍頭調和鼎鼐功力恐怕仍待加強。

朝野協商制度為1999年前立法院長劉松藩時代所訂定，當時主要是考量政黨競爭中，立法院少數政黨不滿被輾壓，經常以丟鞋子、打架等杯葛議事方式，企圖彰顯政黨主張。因此立法院正式建立朝野協商制度，讓朝野不同意見可透過黨團開會得到緩衝，也避免上演大黨霸凌小黨的狀況。

因此歷屆立法院進入最後法案大清倉，也都是考驗國會龍頭調和鼎鼐功力的時候。過去前立法院長王金平重視朝野和諧，經常居中協調，講究朝野雙方各退一步，窮盡一切手段才將法案送交院會表決。不過韓國瑜現在則以議事中立為第一要務，朝野協商不成就再行處理，或依法送交表決。

韓國瑜上周即展開數場朝野協商，由於三黨不過半生態下，立法院委員會大多沒有遵守「委員會中心主義」原則，朝野遇有爭議條文，通通保留送院長協商，形同將燙手山芋全丟給韓國瑜，朝野協商也呈現議案「大塞車」狀況。上周五光是打詐四法、NCC組織法等就協商將近一整天，朝野在會中各言爾志、互不相讓，陷入無止境對抗，而韓國瑜則顯得一籌莫展。

立法院最後一天，國民黨團退讓403震災重建條例、花東快速道路條例改為「主決議」方式過關，不過「科技偵查法」、「NCC組織法」等修正案，不是另定期協商，就是透過表決處理。

新國會三黨不過半，賴清德總統作風強勢，下令執政黨立委轉守為攻，導致朝野毫無對話空間，在野黨強力監督是職責，少數民意的總統不願彎腰溝通，也讓新國會衝突不斷。韓國瑜首次會期交出第一張成績單，法案數量明顯比前幾屆少，立院日後如何建立起朝野新規，讓朝野好好坐下來談，展現立法品質與效率，不只是韓國瑜難題，也是賴清德的最優先的課題，如果總統不願意釋出善意的第一步，就算立法院長喬事本領再高強，也難打開朝野僵局，賴政府的施政也將寸步難行。