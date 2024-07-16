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立院趕工清倉官員竟缺席 韓國瑜虧「罰寫一百遍」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天是本屆第一會期延會最後一天，立法院從上周五起進行法案大清倉，立法院長韓國瑜召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
今天是本屆第一會期延會最後一天，立法院從上周五起進行法案大清倉，立法院長韓國瑜召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片

今天是本屆第一會期延會最後一天，立法院從上周五起進行法案大清倉，立法院長韓國瑜同步召集朝野協商拚進度，但「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正草案」等多案仍將在院會中表決。而在協商過程中，竟有三位部長缺席與自身部會相關的議案協商，韓國瑜則要求應由部長親自出席，「不然要罰寫一百遍『下次我親自參加』。」

立法院會上周五起進行法案清倉，朝野經協商後，決議昨天加開一天院會，並先三讀不用協商的法案，無法形成共識且需要表決的法案，集中在今天下午處理。韓國瑜從上周五起召集朝野展開馬拉松式協商，希望尋求最大共識，讓法案順利三讀通過。

而今天在協商時卻發生相關單位部分首長缺席的狀況，包括交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正、法務部長鄭銘謙，引發在野黨團不滿，批評不尊重立法院。韓國瑜也請出席官員轉達，朝野協商應由部長親自出席，「不然要罰寫一百遍『下次我親自參加』。」

今天協商也並非成有成果，國民黨立院黨團總召傅崐萁過去力推的「403震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，經朝野討論達成共識改做成主決議，避免在表決時大戰。雖然對行政部門有強制力的條例變成的建議性的主決議，傅崐萁仍認為，幾十年來後山的人民用血淚及悲劇進出花東，這次能通過兩項決議，立法院朝野一起寫下歷史。

不過，立院今仍有多項須表決的法案，包括洗錢防制法修正草案、科技偵查及保障法草案、刑事訴訟法修正草案、NCC組織法修正案，以及國民黨立法院黨團提案的調高公糧收購價格、邀請總統到立法院國情報告等提案，下午料將上演表決大戰。

傅崐萁 立法院 韓國瑜

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