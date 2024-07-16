快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今缺席朝野協商沒請假？李孟諺：會檢討改進

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺今下午出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺今下午出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞。記者胡瑞玲／攝影

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，針對解除人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺缺席，引發在野黨團不滿。李孟諺今訪訪時表示，請假程序不夠完備，會檢討改進。

立法院今召集朝野協商，但因交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改由次長出席，引發在野黨團不滿，協商無法達成共識。

國民黨團總召傅崐萁說，7月16日是2個月以前就訂好的事情，部會首長沒來不應該；民進黨團立法院黨團總召柯建銘說，沒有來一定要跟院長請假，這是慣例，不知道會犯這種錯；韓國瑜表示，未來朝野協商請部長到場，以表對立法院的尊重。

李孟諺今下午出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞，會後接受聯訪時表示，早上陪同賴清德總統視察中央氣象署設備，因此請政務次長陳彥伯出席，「可能相關請假程序不夠完備，會檢討改進」。

交通部長 李孟諺 立法院

延伸閱讀

花東快從特別條例改成主決議 李孟諺：8月完成期末報告

不重視兩岸觀光？ 韓國瑜主持協商李孟諺、邱垂正缺席

坦言台灣夜市、老街重複性高 李孟諺：18觀光圈將發揮在地特色

視察高雄交通建設 交長李孟諺盼打造高雄港成智慧港灣

相關新聞

接任閣揆50餘天 卓揆曝心情：好慢喔！像經歷半個世紀

行政院長卓榮泰今在台中提及接任閣揆50幾天心情，「我怎麼覺得這50幾天好慢喔！」、「好像經歷半個世紀一樣」。卓榮泰還揭示...

二戰後首次出格舉動 日艦涼月號怎有膽衝進中國領海？

7月4日，日本海上自衛隊「涼月號」驅逐艦闖入中國大陸海岸線12海浬領海之內。領海是領土的延伸，這一侵入事件可能是可徵紀錄下，二次大戰結束後，日本首次將軍事武器或力量投射在中國的主權範圍內，中國大陸許多網友為此憤懣不已，甚至已有評論文章主張當時應將其擊沉。

立院趕工清倉官員竟缺席 韓國瑜虧「罰寫一百遍」

今天是本屆第一會期延會最後一天，立法院從上周五起進行法案大清倉，立法院長韓國瑜同步召集朝野協商拚進度，但「國家通訊傳播委...

即時短評／韓國瑜「喬」不攏朝野 新國會首張成績單不好看

新國會上路將近半年，今天終於進入本會期最後一天法案大清倉。立法院長韓國瑜從上周即展開馬拉松式朝野協商，只不過韓國瑜所領軍...

今缺席朝野協商沒請假？李孟諺：會檢討改進

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，針對解除人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺缺席，引發在野黨團不滿。李孟諺今訪...

監委紀惠容：教育部應設性平案男性申訴管道

監察委員紀惠容今天表示，東部某校20餘年前發生女教師對男學生性別事件，監察院請教育部落實相關防治措施，避免師、生發展有違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。