聽新聞
test
0:00 / 0:00
今缺席朝野協商沒請假？李孟諺：會檢討改進
立法院長韓國瑜今召集朝野協商，針對解除人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺缺席，引發在野黨團不滿。李孟諺今訪訪時表示，請假程序不夠完備，會檢討改進。
立法院今召集朝野協商，但因交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改由次長出席，引發在野黨團不滿，協商無法達成共識。
國民黨團總召傅崐萁說，7月16日是2個月以前就訂好的事情，部會首長沒來不應該；民進黨團立法院黨團總召柯建銘說，沒有來一定要跟院長請假，這是慣例，不知道會犯這種錯；韓國瑜表示，未來朝野協商請部長到場，以表對立法院的尊重。
李孟諺今下午出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞，會後接受聯訪時表示，早上陪同賴清德總統視察中央氣象署設備，因此請政務次長陳彥伯出席，「可能相關請假程序不夠完備，會檢討改進」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言