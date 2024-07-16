今缺席朝野協商沒請假？李孟諺：會檢討改進

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，針對解除人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺缺席，引發在野黨團不滿。李孟諺今訪訪時表示，請假程序不夠完備，會檢討改進。

立法院今召集朝野協商，但因交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改由次長出席，引發在野黨團不滿，協商無法達成共識。

國民黨團總召傅崐萁說，7月16日是2個月以前就訂好的事情，部會首長沒來不應該；民進黨團立法院黨團總召柯建銘說，沒有來一定要跟院長請假，這是慣例，不知道會犯這種錯；韓國瑜表示，未來朝野協商請部長到場，以表對立法院的尊重。

李孟諺今下午出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞，會後接受聯訪時表示，早上陪同賴清德總統視察中央氣象署設備，因此請政務次長陳彥伯出席，「可能相關請假程序不夠完備，會檢討改進」。