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瓜國議長羅慕斯 向林佳龍遞交國會挺台決議文

中央社／ 台北16日電

瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯率團訪台，外交部林佳龍15日以晚宴歡迎。外交部今天表示，羅慕斯於晚宴遞交瓜國國會挺台參與國際組織決議文，並表示，台瓜90年邦誼深厚，將持續深化合作。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍15日晚宴歡迎瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）一行，瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）、內政部政務次長董建宏、衛生福利部政務次長呂建德、中華電信總經理林昭陽及台灣智庫執行長呂曜志等人與會，就經貿交流與數位科技等領域產業合作充分交換意見。

林佳龍致詞指出，台瓜兩國邦誼篤實堅定，雙方在公衛醫療、基礎建設、農業科技及人才培育等領域的合作成效卓著，未來將持續配合瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）施政要項推動兩國合作。

林佳龍也說，另將借助台灣經濟起飛經驗協助瓜國邁向繁榮，將兩國政府間的友誼透過產業合作及投資進一步扎根民間，以增進兩國人民福祉。

羅慕斯感謝台灣政府精心安排各項訪問行程，並表示，兩國長達90年的深厚邦誼是建立在民主、自由及尊重人權的共享價值上，感謝台灣長年在各項領域對瓜國提供的協助，期待未來雙方在醫衛、科技及基礎建設等項目持續深化合作。

羅慕斯也向林佳龍遞交瓜國國會支持台灣參與國際組織的決議文，同時表示，瓜國國會將持續堅定支持台灣的國際參與，深信台瓜兩國將以傳統友誼為基礎，共同攜手邁向繁榮及發展。

外交部 林佳龍 瓜地馬拉

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