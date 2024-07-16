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盧秀燕訪美西 江啟臣、楊瓊瓔：城市外交對市政有幫助

聯合報／ 記者陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前）今表示，22日起將出訪美西10天。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（前）今表示，22日起將出訪美西10天。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今宣布22日出訪美西，拜訪姐妹市與高科技業總部。立法院副院長江啟臣說，祝福出訪順利，他7、8月也會出訪歐洲、日本與美國，讓世界看見台灣與台中。國民黨立委楊瓊瓔說，市政治理表現是城市外交助力，祝福盧出訪順利，她也會繼續推動城市進步。

盧秀燕22日至31日出訪美西，將拜訪10個姐妹市，參觀台中海外企業與拜會僑界。據傳盧將拜會蘋果總部，不過市府不證實，只說尊重邀請方的安排。

立法院副院長江啟臣說，台中市正在多項媒體評鑑、民調奪冠，市政滿意度創佳績，盧推動城市外交、國際交流，對城市行銷、市政推動有幫助；目前正值立院休會，他7月底、8月陸續率團出訪歐洲捷克、西班牙、義大利、日本、美國，透過國會外交，拓展國際空間，也讓世界看見臺灣、也認識台中。

國民黨立委楊瓊瓔說，盧秀燕訪美，台中城市治理表現是城市外交助力，也是國外評價台灣的標準之一，她曾擔任中市副市長，持續推動市政建設，包含市政路延伸、巨蛋、綠美圖、台中捷運等，祝福盧出訪順利；不管國內外城市治理，實際行動最重要，她會繼續為市政加油。

出訪 台中捷運 楊瓊瓔 江啟臣 盧秀燕

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