快訊

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

狼師狡猾躲鏡頭！幼兒園監視畫面曝光北市府挨轟 教局還原時間序澄清

0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，這幾十年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東，本次兩項決議都是為重建花蓮災損、照顧災民、振興經濟、建設交通，立法院此次一起寫下歷史。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，這幾十年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東，本次兩項決議都是為重建花蓮災損、照顧災民、振興經濟、建設交通，立法院此次一起寫下歷史。記者張睿廷／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推「403震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，不過，立法院會今經朝野協商達成共識，僅改為做成主決議。傅崐萁表示，這幾十年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東，本次兩項決議都是為重建花蓮災損、照顧災民、振興經濟、建設交通，立法院此次一起寫下歷史。

傅崐萁說，0403大地震造成花蓮巨大的損失及創傷，後續還有很多善後的工作需要中央協助。除災後重建，「花東快」更是規劃已久的交通建設，前往花東的交通歷經多次山封、軌斷、路坍、橋毀，一條安全回家的路已經不能再等了，因此特別感謝立院各黨團共同合作，達成共識。

傅崐萁指出，花東經常是台灣天災地變的第一線，承擔許多衝擊，花蓮不僅是台灣的後花園，更是台灣的靠山。此次地震造成花東地方非常嚴重的創傷，甚至比2018年的0206大地震造成更大的災害，影響整個花東地區，尤其在花蓮災民就有5000多人，1949戶紅、黃單，災民嗷嗷待哺急需各界共同的支持，經過三黨協議後均達成共識，對於災後重建不能再等。

傅崐萁表示，災後重建迫切需要中央跟地方的攜手進行，盡速完成所有的重建工作讓災民不再無家可歸，提供一個能安定生活的家，還有災區善後的工作以及地方產業的振興，避免造成系統性的風暴，讓地方觀光產業能夠全面復甦，因此絕對需要中央各部會跟花蓮縣政府同心協力，使得地方產業能夠重新的振興。

針對「花東快」在立院作出主決議。傅崐萁表示，立法院各政黨共同連署達成共識，讓「花東快速道路」能夠正式作成決議並通過，共同寫下歷史，完成花東人民迫切的希望。

傅崐萁認為，0403大地震光花蓮地區就有8次封山，蘇花公路柔腸寸斷，前往花蓮的鐵路出軌兩次，造成所有的人都沒有辦法進出花蓮，導致花蓮成為一個孤島。讓一個中華民國的國民能夠安全回家是國家最基本的承諾，雖然花蓮人只有32萬，但是每年進出往來花蓮的人次高達1300萬，這些都是來自於全國跟全世界的人，「花東快」可讓所有中華民國國民共同使用。

傅崐萁 花東快 花蓮

延伸閱讀

影／傅崐萁感謝朝野支持花東快 澄清環島高鐵非錢坑

傅崐萁再讓步 花東快速公路從特別條例變主決議

傅崐萁退讓 403震災重建條例撤案改三項主決議

傅崐萁：本會期不再正面對決環島高鐵、國六延伸

相關新聞

接任閣揆50餘天 卓揆曝心情：好慢喔！像經歷半個世紀

行政院長卓榮泰今在台中提及接任閣揆50幾天心情，「我怎麼覺得這50幾天好慢喔！」、「好像經歷半個世紀一樣」。卓榮泰還揭示...

鄭文燦政治生命恐提前終止 綠中生代接班人會是她或他？

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭收押，民進黨廉政會決議，鄭文燦停權3年。這項黨內處分形同宣告鄭文燦與2026年縣市長選舉無緣，此外綠營內部私下也熱議，姑且不論司法調查結果為何，訴訟過程勢必曠日廢時，鄭文燦的「政治生命」恐已遭判極刑。鄭文燦在政壇「出局」，恐也讓民進黨的接班梯隊態勢，更顯混沌。...

盧秀燕訪美西 江啟臣、楊瓊瓔：城市外交對市政有幫助

台中市長盧秀燕今宣布22日出訪美西，拜訪姐妹市與高科技業總部。立法院副院長江啟臣說，祝福出訪順利，他7、8月也會出訪歐洲...

0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推「403震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，不過，立法院會今經朝野協商達...

影／傅崐萁感謝朝野支持花東快 澄清環島高鐵非錢坑

立法院本會期今天休會，朝野準備議案清倉攻防，其中花東建設中朝野共同連署通過「花東快特別條例」決議案，國民黨團總召傅崐萁感...

朝野協商解除赴陸禁團令 陸委會：國人恐失去警覺性

立法院長韓國瑜今召集朝野就赴陸禁團令進行協商，陸委會副主委李麗珍表示，中國發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。