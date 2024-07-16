0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推「403震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，不過，立法院會今經朝野協商達成共識，僅改為做成主決議。傅崐萁表示，這幾十年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東，本次兩項決議都是為重建花蓮災損、照顧災民、振興經濟、建設交通，立法院此次一起寫下歷史。

傅崐萁說，0403大地震造成花蓮巨大的損失及創傷，後續還有很多善後的工作需要中央協助。除災後重建，「花東快」更是規劃已久的交通建設，前往花東的交通歷經多次山封、軌斷、路坍、橋毀，一條安全回家的路已經不能再等了，因此特別感謝立院各黨團共同合作，達成共識。

傅崐萁指出，花東經常是台灣天災地變的第一線，承擔許多衝擊，花蓮不僅是台灣的後花園，更是台灣的靠山。此次地震造成花東地方非常嚴重的創傷，甚至比2018年的0206大地震造成更大的災害，影響整個花東地區，尤其在花蓮災民就有5000多人，1949戶紅、黃單，災民嗷嗷待哺急需各界共同的支持，經過三黨協議後均達成共識，對於災後重建不能再等。

傅崐萁表示，災後重建迫切需要中央跟地方的攜手進行，盡速完成所有的重建工作讓災民不再無家可歸，提供一個能安定生活的家，還有災區善後的工作以及地方產業的振興，避免造成系統性的風暴，讓地方觀光產業能夠全面復甦，因此絕對需要中央各部會跟花蓮縣政府同心協力，使得地方產業能夠重新的振興。

針對「花東快」在立院作出主決議。傅崐萁表示，立法院各政黨共同連署達成共識，讓「花東快速道路」能夠正式作成決議並通過，共同寫下歷史，完成花東人民迫切的希望。

傅崐萁認為，0403大地震光花蓮地區就有8次封山，蘇花公路柔腸寸斷，前往花蓮的鐵路出軌兩次，造成所有的人都沒有辦法進出花蓮，導致花蓮成為一個孤島。讓一個中華民國的國民能夠安全回家是國家最基本的承諾，雖然花蓮人只有32萬，但是每年進出往來花蓮的人次高達1300萬，這些都是來自於全國跟全世界的人，「花東快」可讓所有中華民國國民共同使用。