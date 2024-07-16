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民進黨訪團觀摩共和黨全代會 與龐培歐等政要互動

中央社／ 台北16日電

民進黨今天表示，應外交部邀請加入跨黨派代表團，觀摩在美國密爾瓦基市舉行的「2024共和黨全國黨代表大會」，見證共和黨總統候選人川普偕同副手范斯現身全代會大會現場；此外，訪團也與前美國國務卿龐培歐等政要互動。

民進黨今天發布新聞稿表示，2024共和黨全國黨代表大會（2024 Republican National Convention）美國時間7月15日至18日於密爾瓦基市舉行。

民進黨應外交部邀請，指派主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文加入跨黨派代表團，一行於美國時間15日展開第一天參訪行程。民進黨也將參加8月民主黨的全代會，屆時立法院休會，預計將有立委加入。

民進黨表示，共和黨全代會第一天於嚴謹的維安中展現熱鬧氣氛。代表團上午參與「傳統基金會」（The Heritage Foundation）政策研討會，下午出席駐美大使俞大㵢歡迎酒會並與多名友台政要互動，與會政要均重申美國對維護台灣民主自由的承諾。

民進黨說，在共和黨總統候選人川普（Donald Trump）宣布副總統候選人為聯邦參議員范斯（J.D.Vance）後，晚間川普偕同范斯現身全代會大會現場，使氣氛來到最高點。

駐美大使的歡迎酒會，有多名政要出席，包括，前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、參議員蘇利文（Dan Sullivan）、聯邦眾議院軍事委員會成員艾福特（Mark Alford）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）等人。

曾在1996年台海飛彈危機時，於美軍第七艦隊服役並通過台海的聯邦參議員蘇利文，提及美國明確展現對台承諾的重要性，感謝代表團前來觀摩美國蓬勃的民主競選活動，雖然民主時而混亂，但仍遠比台海對岸的獨裁中國好。

艾福特則強調，這屆大選攸關國際及台海安全，川普將確保對中嚇阻，持續對台軍售，並對霸凌他國之中俄獨裁者展現雷根式的「和平靠實力」。

龐培歐也重申堅定挺台立場，他指出，台灣與太平洋地區是美國人民福祉的核心，他明白且全心全意相信這一點，期盼美國與台灣共同努力，民主將在更多地方盛行，後代子孫能享有美妙可愛的喧鬧台灣。

代表團團長陳明真提到，深切感謝美國多年來對台灣一貫的堅定支持；在面臨重大地緣政治挑戰的世界中，台灣和美國密切合作，維護區域安全並促進國際合作。

民進黨 美國 議員 龐培歐

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