巴黎奧運在即 外交部製作文宣小物推廣台灣

外交部今天表示，為在巴黎奧運期間推廣台灣，已展開文化展演、文宣影片以及媒體報導等3舉措，除補助文化藝術團體在文化奧運的演出，駐法代表處將主持展演活動開幕儀式，並推出台灣意象杯墊。

外交部國際傳播司司長徐詠梅今天於記者會表示，外交部參與補助文化部籌組的文化藝術團體，將在巴黎奧運期間於「文化奧運」演出；駐法國代表處也將進行一系列文宣活動，包含主持展演活動開幕儀式，以及舉行選手歡迎酒會等。

徐詠梅秀出外交部製作的文宣小物，並說明，台灣意象杯墊上方印有台灣豐富的自然生態，文宣品即將在巴黎奧運期間，在各文宣場合分送及運用。

文宣影片部分，徐詠梅表示，「台灣 迎向世界（Taiwan: Win Over The World）」短片長約2分鐘，有中、英、法共3個版本，記錄運動員受訓及練習畫面，並結合台灣地景、人文及高科技景象，盼傳達台灣積極參與奧運、走向世界的訊息，同時呈現民主和平繁榮的樣貌，將在外交部新媒體平台上推出。

媒體報導部分，徐詠梅則指出，光華雜誌7月號已刊出奧運相關專題報導，並已刊載於相關網站，8月號及9月號也將陸續報導台灣參與奧運得牌情形及「文化奧運」相關情形。

徐詠梅說明，外交部各個新媒體平台迄今已推出超過一百則貼文，未來也將持續與全球外館及相關部會合作，報導台灣參與奧運、選手得牌以及「文化奧運」情形，以共同推廣台灣國家形象。