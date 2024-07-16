影／傅崐萁感謝朝野支持花東快 澄清環島高鐵非錢坑

立法院本會期今天休會，朝野準備議案清倉攻防，其中花東建設中朝野共同連署通過「花東快特別條例」決議案，國民黨團總召傅崐萁感謝各黨團的支持，讓花東人有一條安全回家的路，同時澄清被汙名化為錢坑法案的環島高鐵，經費為政府零出資的BOT案，會持續與外界溝通，重新振興花東觀光產業。

傅崐萁表示，花蓮不僅是台灣的後花園，更是台灣的靠山，這次0403花蓮地震對地方的創傷嚴重，災後重建迫切需要中央跟地方攜手前行，尤其現階段東西交通建設不均衡，花東欠缺一條快速安全回家的路，今天立法院各黨團共同寫歷史，通過花東快速道路的興建，待交通部在8月研究可行方案後，積極環評與綜合規劃後，以12年為期程來興建完成，從台北國道5號銜接蘇花改、蘇花安、再從花蓮新城鄉銜接花東快到台東。

傅崐萁也對立法院本會期不處理的環島高鐵及國道六號抱屈，認為外界一直汙名化為2兆錢坑，事實上這是借鏡高鐵的BOT興建方式，政府零出資，完全為民間出資的BOT興建方式，會持續與外界溝通，讓花東及台灣的觀光及交通能更好。