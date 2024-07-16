接任閣揆50餘天 卓揆曝心情：好慢喔！像經歷半個世紀

行政院長卓榮泰今在台中提及接任閣揆50幾天心情，「我怎麼覺得這50幾天好慢喔！」、「好像經歷半個世紀一樣」。卓榮泰還揭示後天行政院召開經濟發展委員會，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長等三主題齊步走，並且向國人清楚交代啟動大投資台灣計畫。

卓榮泰今天上午由僑委會委員長徐佳青等人陪同，出席在台中登場的亞洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議閉幕典禮。卓榮泰致詞時說，總會長一年的任期好快，但「我怎麼覺得這50幾天好慢喔！」好像經歷半個世紀一樣，從行政院到立法院、到各地跑，不過總是人民交付給賴清德總統的工作，總統交付給他的任務，必須整個內閣團隊在迅速銜接中，要動起來。

他指出，一開始有很多內部人事的要熟悉，還有很多行政、立法兩院關係要處理、面對總質詢，現在這些大概都該過去的、該告個段落的，目前在總統指示下，整個行政團隊就是要走到每個縣市，發現問題第一線、解決問題的第一線，替人民真正解決未來的工作。

卓榮泰說，台商是台灣成功之母，有台商在外打拚，很多政府沒有辦法做的事，靠台商來完成；前總統蔡英文在過去八年來執政，遇到疫情及地緣政治挑戰，仍打下好基礎，過去八年來經濟成長率高達3.15%，居亞洲四小龍之首，預期今年經濟成長率可達3.94%，也因此經過縝密計算，報請總統軍公教加薪，盼政府帶頭作用，也帶動民間加薪，讓年輕人脫離低薪時代。

卓榮泰指出，政府聽到台商建言，有具體做為，盼加速台灣投資，讓大投資台灣計畫實現，後天行政院召開經濟發展委員會，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長等三主題齊步走。其中，金融創新設計很多多元投資管道，讓人民能夠在高科技時代進入到金融創新選項中，有更多投資機會，政府提供更安全保障，盼在亞洲成為真正有能力的資產管理中心，讓台商在所在國與在台灣可以發生更密切經濟往來活動，甚至是金融產業創新與合作。