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中國大陸制裁美軍工公司 外交部：國際清楚誰在挑戰秩序

中央社／ 台北16日電

中國外交部12日宣布制裁6家美國軍工公司及其主管。對此，外交部今天表示，中國對軍售台灣的美國企業實施制裁已非首次，國際社會清楚哪個國家企圖挑戰國際秩序。

美國6月18日宣布向台灣出售彈簧刀300及ALTIUS600M-V等2款攻擊型無人機；中國外交部7月12日宣布，對6家美國軍工公司、5名高階主管採取反制措施，凍結其中國境內財產，禁止個人入境。

對此，外交部發言人劉永健回答記者提問指出，中國對軍售台灣的美國企業實施制裁已非首次，外交部深表遺憾。

劉永健表示，面對中國軍事威脅恫嚇，政府有責任保障民眾的安全，會持續促請美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台灣的安全承諾。

劉永健也說，台灣積極維持台海和平穩定，並與民主陣營合作維護以規則為基礎的國際秩序。國際社會很清楚，哪個國家企圖改變現狀、挑戰國際秩序，又是哪個國家在台海、東海與南海一再越界踩線。

此外，日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台灣政府計劃在日本、捷克以及一個新南向國設置工業區。劉永健回應，海外設置工業園區一事是由經濟部主政，外交部對於海外工業園區設置地點，沒有評論。

劉永健指出，行政院將成立經濟外交小組，並由外交部擔任策略規劃專案小組召集人，將整合跨部會資源並與相關部會合作，透過「價值外交」、「同盟外交」、「經貿外交」，深化與友邦及理念相近友好國家合作。

劉永健也說明，政府將持續以台灣優勢領域及未來全球產業需求，維護台灣在全球供應鏈的重要角色，並拓展與各方合作，相關作法也是外交部長林佳龍所提出「總合外交」的核心理念。

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