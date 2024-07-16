朝野協商解除赴陸禁團令 陸委會：國人恐失去警覺性

立法院長韓國瑜今召集朝野就赴陸禁團令進行協商，陸委會副主委李麗珍表示，中國發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」22條之後，把赴陸旅遊警示燈號提高為橙燈，如果這個時候把國人組團赴陸限制通通取消，可能會讓國人失去警覺，同時也對國際社會是放出錯誤訊息。

交通部觀光署依發展觀光條例要求禁止組團赴陸旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。

為促進兩岸觀光交流，國民黨立法院黨團提案，「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」韓國瑜今天召集朝野協商，陸委會、交通部等政府官員到場說明。

李麗珍表示，賴清德總統520的就職演提到，先重啟雙邊對等的觀光旅遊開始，共同追求兩岸的和平共榮，那時候政府就把恢復兩岸觀光旅遊列為推動兩岸交流的重要工作。交通部跟陸委會在去年8月就已經對外公布兩岸團體旅遊恢復的規劃，且在去年9月做好了相關準備，等陸方開放，政府就可以來落實；同時為了促成陸客到金馬來觀光，包括開放馬祖踩線團、舉辦夏季旅展，最近也要再辦金廈泳渡等。

李麗珍續說，對於陸方關切的議題都積極在處理當中，很歡迎陸客提出到馬祖金門的旅行申請，陸委會會依程序來專案審查，所以目前陸客沒有辦法到金門馬祖或台灣來觀光旅遊的障礙，的確是在中國方面。

李麗珍指出，兩岸情勢比較複雜且嚴峻，尤其中共對我們是採取複合式威脅，也公布了一系列的國安法規，在國際間引起關注，陸委會也發布了旅遊警示，燈號提高為橙色，提醒國人要審慎評估去大陸的必要性，如果把所有國人組團赴陸的限制統統都解除，它的訊號是告訴國人說去大陸旅遊其實是安心的，所以這就會誤導國人，可能讓國人失去警覺赴陸旅遊風險，同時也對國際社會釋放出一個錯誤的訊息。

李麗珍強調，國民黨團的決議會牽涉到國安問題，也涉及兩岸互動，未來陸委會會在因應兩岸整體情勢，且考量國家整體的利益，加以滾動檢討。交通部次長陳彥伯則補充，兩岸恢復健康有序的交流一向是政府政策，但大陸事務整體政策和事務規劃，交通部會配合相關辦理，讓兩岸觀光業者獲得最大利益。

國民黨立委陳玉珍表示，金門陷入愁雲慘霧，盼能盼解除禁團令、開放小三通赴金馬澎。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，兩岸近期情勢緊張，中方日前公布懲戒台獨22條，難道大家都不會怕？民眾黨立委林國成則說，先拋出橄欖枝、表達善意，對岸不來是他的事，民眾黨支持這項提案。由於朝野無共識，韓國瑜裁示交由院會處理。