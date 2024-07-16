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美眾院台灣連線共同主席：川普上台會強化台灣安全情勢

聯合報／ 特派記者張文馨／密爾瓦基即時報導
駐美代表處歡迎國民黨、民進黨和民眾黨派代表組團觀摩共和黨全代會，在密爾瓦基舉辦酒會，除了國會議員和地方官員外，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）偕妻子出席。記者張文馨／攝影
駐美代表處歡迎國民黨、民進黨和民眾黨派代表組團觀摩共和黨全代會，在密爾瓦基舉辦酒會，除了國會議員和地方官員外，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）偕妻子出席。記者張文馨／攝影

共和黨全代會通過2024年黨綱，這版川普黨綱未見有關台灣的立場宣示，共和黨籍眾議院「台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）15日在中華民國駐美代表處舉辦的活動重申挺台，承諾川普政府上台會會強化台灣的安全情勢，他們也會與新政府合作強化嚇阻中共犯台。

眾議員阿佛德（Mark Alford）表示，台灣人民根本不必擔心沒在黨綱裡被提到，這無涉放棄台灣，美國持續根據全面落實台灣關係法，協助台灣自我防衛，而他在軍事委員會也特別關切美國對台軍售交付進度。

阿佛德表示，川普將成為下一任總統，中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和伊朗首領等惡霸國家都很害怕川普當選。

阿佛德說，這是一部精簡過後，以美國為優先的黨綱。

川普黨綱比起過去黨綱相對精簡，臚列打擊通膨、驅逐非法移民、改革教育體系等內政，要求取消給中國大陸的最惠國待遇，未見有關台灣的立場宣示。

中華民國與美國1979年斷交後，共和黨自1980年起，每四年一次的黨綱內容均提到台灣，共和黨2016年與2020年指美國基於台灣關係法協助台灣自我防衛，並重申雷根總統於1982年給予台灣的六項保證。

此外，巴爾表示，他正在研擬抗中法案，針對外國投資中國大陸軍工複合體實施制裁，打算納入國防授權法的內涵。

中華民國駐美代表俞大㵢表示，黨綱出爐後，很多共和黨人清楚對他表明「不要懷疑共和黨對台灣的支持非常堅定。」

駐美代表處歡迎國民黨、民進黨和民眾黨派代表組團觀摩共和黨全代會，在密爾瓦基舉辦酒會，除了國會議員和地方官員外，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）偕妻子出席。

共和黨籍眾議院「台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）15日在中華民國駐美代表處舉辦的活動重申挺台，承諾川普政府上台會會強化台灣的安全情勢，他們也會與新政府合作強化嚇阻中共犯台。記者張文馨／攝影
共和黨籍眾議院「台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）15日在中華民國駐美代表處舉辦的活動重申挺台，承諾川普政府上台會會強化台灣的安全情勢，他們也會與新政府合作強化嚇阻中共犯台。記者張文馨／攝影

共和黨 川普 美國

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