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傅崐萁再讓步 花東快速公路從特別條例變主決議

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院三黨達成共識，將「花東快速公路建設特別條例草案」做成主決議。圖／聯合報系資料照
立法院三黨達成共識，將「花東快速公路建設特別條例草案」做成主決議。圖／聯合報系資料照

立法院原今天預計審查國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例草案」，不過立法院三黨團今天達成共識，改做成主決議。主決議內容提及，花東快速公路可行性評估預計今年8月完成期末報告，請交通部盡速完成相關作業，盡早發包施工，前後期程以12年完工為限。

傅崐萁本會期積極推動「花東快速公路建設特別條例草案」。不過今天經過立院各黨團討論後，三黨團達成共識，以主決議方式處理。

主決議內容提及，為促進花東地區的交通安全及便捷，為帶動花東產業發展的重要關鍵，並持續提供花東地區居民一條更安全便捷的道路，立法院決議交通部盡速推動花東快速公路興建。

主決議內容指出，花東快速公路可行性評估於今年8月完成期末報告，請交通部盡速完成審議程序，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計、用地取得作業。

主決議內容表示，依法完成相關程序後，盡早發包施工，確保花東居民等通行安全，前後期程以12年完工為限。

交通部 傅崐萁 立法院 花東快

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