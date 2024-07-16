傅崐萁再讓步 花東快速公路從特別條例變主決議
立法院原今天預計審查國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例草案」，不過立法院三黨團今天達成共識，改做成主決議。主決議內容提及，花東快速公路可行性評估預計今年8月完成期末報告，請交通部盡速完成相關作業，盡早發包施工，前後期程以12年完工為限。
傅崐萁本會期積極推動「花東快速公路建設特別條例草案」。不過今天經過立院各黨團討論後，三黨團達成共識，以主決議方式處理。
主決議內容提及，為促進花東地區的交通安全及便捷，為帶動花東產業發展的重要關鍵，並持續提供花東地區居民一條更安全便捷的道路，立法院決議交通部盡速推動花東快速公路興建。
主決議內容指出，花東快速公路可行性評估於今年8月完成期末報告，請交通部盡速完成審議程序，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計、用地取得作業。
主決議內容表示，依法完成相關程序後，盡早發包施工，確保花東居民等通行安全，前後期程以12年完工為限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言