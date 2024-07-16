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陸方制裁軍售台灣的美國軍工企業 外交部：已非首次

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／本報系資料照
中華民國外交部。圖／本報系資料照

中國大陸外交部官網12日公布對6家美國軍工企業和5名高級管理人員採取反制措施的決定，大陸外交部發言人林劍15日進一步表示，台灣問題是中國核心利益的核心，美方勿妄想踩台灣問題紅線不付代價。外交部今對此表示，中國對軍售台灣的美國企業實施制裁已非首次，外交部深表遺憾。

據環球網報導，林劍在例行記者會上說，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報，特別是中美「八一七」公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對近期美對台售武的主承包商及其高階主管，以及近年來參與美對台售武和竄台參加「台美防務產業論壇」的軍工企業採取反制措施。

我國外交部今舉行記者會，發言人劉永健表示，中國對軍售台灣的美國企業實施制裁已非首次，面對中國軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保障國人的安全。我方會持續促請美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台灣的安全承諾。

他表示，我國積極維持台海和平穩定，並與民主陣營合作維護以規則為基礎的國際秩序。國際社會很清楚，哪個國家企圖改變現狀，哪個國家企圖挑戰國際秩序，又是哪個國家在台海、東海與南海一再越界踩線。

外交部 美國 軍售

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