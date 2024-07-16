傅崐萁退讓 403震災重建條例撤案改三項主決議

立法院近日清倉待三讀法案，由國民黨團總召傅崐萁所提的「403震災重建條例草案」經三黨協商後，傅最終決定撤案，改以主決議取代立法，立法院副院長江啟臣稍早在院會宣布不予審議，並通過三項主決議，要求中央、地方攜手協助災後重建、提振興辦法活絡地方經濟發展。

立法院今協商「403震災重建條例草案」，國民黨團主張立法加強重建力道，根據草案，重建總經費150億元；為支應災民救助、緊急搶救及復建工作等各項支出，不受預算法各機關、各政事及計畫或業務科目間的經費，不得互相流用限制。

經三黨協商後，最終改以通過三項主決議。第一，403地震影響花蓮甚鉅，行政院自地震發生後，由院長成立災害重建小組並擔任召集人協調各部會，內政部「花蓮0403花蓮重建專案辦公室」，匡列超過300億經費投入復原重建。為使花蓮民眾儘速重建家園，在租金補貼、弱層補強、拆除重建，皆投入預算補助，照顧花蓮鄉親。

另外，主決議內容指出，目前多數紅單房舍已進入都更及危老作業程序，未來可得到容積獎勵，以降低負擔。如無意願參加危老都更原地重建者，補助以原地原容積之興建成本85%為原則，並為上限，其辦法於二個月內訂之。

第二，403地震災區住戶房屋因地震毀損不堪居住，地方損失重大且經認定為紅單之房屋，其拆除、運輸、去化之費用，依法由地方政府先以災害準備金，其餘不足部分應由中央政府全額負擔相關費用。

第三，為災後振興地方產業，行政院已匡列的振興預算，由經濟部、交通部與花蓮縣政府共同研議，經濟部活絡夜市商圈0.3599億元、交通部旅遊振興12.71億元，提出振興辦法，促進活絡花蓮經濟發展。

國民黨團總召傅崐萁指出，花東地區位於板塊接縫，天災地變時，花東人民必須堅強地站在第一線，為台灣阻擋相關撞擊，此次地震重創地方，花蓮災民共5000多人，1949戶被張貼紅黃單，後續還有相關重建、善後及振興，避免造成系統性風暴，盼中央和地方同心協力，全面恢復地方觀光產業。

民眾黨立委林憶君指出，花蓮強震後，造成國旅失衡及道路中斷等問題，導致花蓮觀光一落千丈，也有許多被貼上紅黃單的房屋待補強，後續相關交通建設和重建相當重要，今天深刻感受到，花蓮人經多年努力終於看見一絲曙光，盼相關捐款和預算盡快下放，落實在重建工作。