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盧秀燕訪美西何欣純表祝福 民進黨團：回國後議會專案報告

聯合報／ 記者趙容萱洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕月底出訪美西，民進黨立委何欣純說，正值美國總統選舉、川普遇刺，祝福盧此行平安順利。圖／何欣純提供
台中市長盧秀燕月底出訪美西，民進黨立委何欣純說，正值美國總統選舉、川普遇刺，祝福盧此行平安順利。圖／何欣純提供

台中市長盧秀燕22日起出訪美國10天，盧行程都在美西，聚焦拜訪僑界、台中海外企業與高科技總部。民進黨立委何欣純說，川普遇刺後，祝福盧訪美行程順利。民進黨中市議會黨團表示，盧訪美行程保密，要求回國後到議會專案報告。

民進黨立委何欣純今早說，盧秀燕拜訪美國姐妹市、台商等，透過國際城市外交，讓台中被看見，並與不同城市交流，讓台中市更國際化；台中要邁向國際城市，對國際招商是必要的，希望有越來越多跨國公司投資台中；不過，最近碰到美國總統大選、川普遇刺，祝福盧秀燕訪美平安順利。

民進黨議員陳俞融說，盧秀燕以公帑訪美，應該向議會說清楚訪問目的地與訪問對象，盧沒沒去紐約、華府降低政治性，但訪問美西又故佈疑陣，讓外界猜測在美會見誰？盧與上次出訪新加坡一樣製造神秘感，但市民對出訪行程「霧煞煞」，將要求針對訪美行到議會進行專案報告。

陳俞融質疑，盧秀燕說要拜訪10個姐妹市，但盧擔任市長迄今，指締結1個姐妹市，這次出訪後，會不會締結更多姐妹市？今年是台灣關係法立法45周年，此法案是台美關係重要基石。盧訪美也應發表相關看法。

何欣純 民進黨 盧秀燕 行程

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