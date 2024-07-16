俞大㵢浪費公帑調查報告被傳自己寫的 藍委要求講清楚

外交部昨日公布駐美代表俞大㵢被爆花費800萬公帑購買奢豪家具的調查報告，該報告稱，駐館職務宿舍實際購置費支出為新台幣139萬4882元；不過卻有周刊報導，有吹哨者透露，該報告為俞大㵢自己撰寫。國民黨立委呼籲外交部好好說明，並提供相關單據，也不排除與政治鬥爭有關。

針對調查報告傳為俞大㵢撰寫，國民黨立委王鴻薇表示，這不就是球員兼裁判？外交部應該針對俞大㵢是否有浪費公帑，好好向外界說明，如果調查報告出自俞大㵢之手，能查出什麼真相，也枉費駐外人員爆料。若民進黨要繼續這樣掩飾駐美代表浪費公帑的行徑，最近好多駐外代表陸續發生浪費公帑甚至霸凌的狀況，紀律無法被真正整頓。

國民黨立委徐巧芯說，周刊如要指外交部給的回覆是假的，可能須舉證更多。她也會詢問外交部方面，俞大㵢被控浪費公帑，項目包含床墊、咖啡機、沙發等有無單據。如能夠提供相關單據佐證，證明確實向外交部核銷，就能夠證明俞大㵢所說的話為真，但如果不願提供，周刊所言可能較會讓大家相信。

徐巧芯認為確有可能與政治鬥爭有關，她說，像是俞大㵢夫妻可能在駐美期間，可能有引起與其他同仁的一些糾紛，她有收到陳情，但不至於鬧上這麼大的版面，畢竟在每間公司或每個崗位上，主管跟員工可能有些相處沒辦法那麼好的情況。