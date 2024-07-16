美國共和黨黨綱未納台灣 眾議員：內容簡化無損對台支持

美國共和黨新黨綱未提台灣，共和黨眾議員艾福特今天對此表示，今年的黨綱內容簡化，但未在任何方面排除台灣。駐美代表俞大㵢也說，許多共和黨人在黨綱公布後，強調不要懷疑共和黨對台灣的堅定支持。

共和黨全國代表大會黨綱委員會小組8日通過並公布的2024年黨綱草案，今天於全國代表大會上表決通過。新黨綱一別過去落落長的行文風格，只有16頁。國防外交部分集中在第10章「透過實力回到和平」。

「（黨綱）並未在任何方面排除台灣」。聯邦眾議院軍事委員會眾議員艾福特（Mark Alford）今天在駐美代表處歡迎台灣代表團的酒會上對中央社表示，這份黨綱內容簡化，重點在以美國為核心。

艾福特說，「我們必須保衛我們的國家，保衛我們的經濟，確保美國安全也包括幫助我們的夥伴，例如台灣，協助你們確保國家安全」。即使台灣可能沒有特別列入黨綱，「我們與你們同在」。

駐美代表俞大㵢今天在酒會上接受媒體聯訪時表示，共和黨黨綱雖然從60多頁的長篇大論到現在16頁，許多共和黨友人於黨綱公布後向代表處清楚說明，「不要懷疑共和黨對台灣的堅定支持」。

俞大㵢舉例，黨綱公布那天，共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）正好出席智庫活動發表上任以來的首次國安演說，就列舉美國應該支持台灣的種種原因。

至於對川普（Donald Trump）副手范斯（J.D.Vance）是否有所了解，俞大㵢指出，范斯基本上對台友好，且非常反對中國對美國的一些不當作為。

除了艾福特，前美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）、參議員蘇利文（Dan Sullivan）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）等人也出席歡迎酒會。

台灣代表團成員則有國民黨副秘書長江俊霆、桃園市議員凌濤、民眾黨國際部主任林子宇及新北市議員陳乃瑜等人。他們今天出席共和黨代表大會，也參加美國智庫傳統基金會座談。

談到今天跑行程的心得，凌濤對中央社表示，與涉及外交及中國事務的參、眾議院委員會成員會晤是一大收穫，未來將關切范斯對台政策走向及川普18日的壓軸演說內容。江俊霆則指出，傳統基金會座談主題多元，包含憲政議題，例如行政、立法權力的分野。

林子宇說，台灣也是座談主題之一，有講者拋出台灣應增加國防預算至3%，「我想這也會是3黨的共識」。

陳乃瑜分享，今天智庫以「類Live版的專訪」方式，邀集前議員討論共和黨政策主張，在一問一答中，讓台下或是線上收看的民眾更了解政策內涵，或許台灣未來也能以這樣的形式進行更廣泛的社會溝通。