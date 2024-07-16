俞大㵢不返台說明？外交部：已完成調查 答覆立委

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花800萬元公帑購買奢華家具等，立法院日前要求說明公費支用情形。外交部回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體報導的金額，不過又有媒體爆料該報告是俞大㵢自行調查，無公信力可言。對此，外交部今表示，該調查非駐美代表處單方面提供資訊。

我國駐美代表俞大㵢遭媒體爆料指控花費800萬元整修官邸、亂花公帑，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳等。針對立法院外交及國防委員會要求說明，外交部回函指出，有關媒體報導駐美國代表處採購財產的單價及支出總金額，與駐處實際支出數不符。

外交部指出，經統計駐處館長職務宿舍實際購置家具設備支出共計4萬2919.44美元，以32.5的匯率計算，折合新台幣139萬4882元。

外交部今舉行例行記者會。對於俞大㵢是否返台說明，發言人劉永健表示，駐美代表處已提供書面報告，外交部也據此完成調查結果，相關結果並已依立法院外交國防委員會臨時提案要求，答覆立法委員。

至於有媒體報導，外交部所做的調查為駐美代表處一面之詞，甚至是俞大㵢自己寫的，劉永健說，調查報告一方面是駐美代表處提交的書面報告，同時本部也據此完成調查的結果，強調並不是完全單方面由代表處提供資訊，外交部也有進行調查。