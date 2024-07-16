聽新聞
test
0:00 / 0:00
俞大㵢不返台說明？外交部：已完成調查 答覆立委
我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花800萬元公帑購買奢華家具等，立法院日前要求說明公費支用情形。外交部回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體報導的金額，不過又有媒體爆料該報告是俞大㵢自行調查，無公信力可言。對此，外交部今表示，該調查非駐美代表處單方面提供資訊。
我國駐美代表俞大㵢遭媒體爆料指控花費800萬元整修官邸、亂花公帑，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳等。針對立法院外交及國防委員會要求說明，外交部回函指出，有關媒體報導駐美國代表處採購財產的單價及支出總金額，與駐處實際支出數不符。
外交部指出，經統計駐處館長職務宿舍實際購置家具設備支出共計4萬2919.44美元，以32.5的匯率計算，折合新台幣139萬4882元。
外交部今舉行例行記者會。對於俞大㵢是否返台說明，發言人劉永健表示，駐美代表處已提供書面報告，外交部也據此完成調查結果，相關結果並已依立法院外交國防委員會臨時提案要求，答覆立法委員。
至於有媒體報導，外交部所做的調查為駐美代表處一面之詞，甚至是俞大㵢自己寫的，劉永健說，調查報告一方面是駐美代表處提交的書面報告，同時本部也據此完成調查的結果，強調並不是完全單方面由代表處提供資訊，外交部也有進行調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言