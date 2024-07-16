地制法修法 內政部：保障原住民參政權

立法院今天三讀通過修正地方制度法，內政部說，修法增訂無山地鄉縣市的山地原住民議員保障名額，預估下屆彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市，將可增加1位山地原住民議員，保障參政權。

內政部表示，這次修法也針對縣市因人口減少，面臨議員名額驟減問題，將縣市人口在80萬人以下，議員總額不得超過43人的規定，修正為縣市人口扣除原住民人口在70萬人以下，非原住民議員名額不得超過43人，降低人口減少對地方政治的衝擊。

內政部透過新聞稿表示，立法院今天三讀通過修正地方制度法第33條，修法施行後，預估下屆彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市，將可增加1位山地原住民議員，保障山地原住民參政，以及提供縣市因人口減少而議員名額驟減解方。

內政部指出，目前山地原住民移居都會地區情形普遍，為保障這些地區山地原住民的參政權，增訂無山地鄉縣市其山地原住民人口達1500人以上，應有山地原住民選出的議員名額；無山地鄉縣市平地原住民、山地原住民均未達1500人，但原住民合計有2000人以上，可選出原住民議員名額。

內政部說，目前縣市已有平地原住民議員保障，這次修法增加無山地鄉縣市山地原住民議員名額保障規定，也使縣市與直轄市對原住民議員的保障方式一致，更完整保障原住民參政權。