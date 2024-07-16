快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

地制法修法 內政部：保障原住民參政權

中央社／ 台北16日電

立法院今天三讀通過修正地方制度法，內政部說，修法增訂無山地鄉縣市的山地原住民議員保障名額，預估下屆彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市，將可增加1位山地原住民議員，保障參政權。

內政部表示，這次修法也針對縣市因人口減少，面臨議員名額驟減問題，將縣市人口在80萬人以下，議員總額不得超過43人的規定，修正為縣市人口扣除原住民人口在70萬人以下，非原住民議員名額不得超過43人，降低人口減少對地方政治的衝擊。

內政部透過新聞稿表示，立法院今天三讀通過修正地方制度法第33條，修法施行後，預估下屆彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市，將可增加1位山地原住民議員，保障山地原住民參政，以及提供縣市因人口減少而議員名額驟減解方。

內政部指出，目前山地原住民移居都會地區情形普遍，為保障這些地區山地原住民的參政權，增訂無山地鄉縣市其山地原住民人口達1500人以上，應有山地原住民選出的議員名額；無山地鄉縣市平地原住民、山地原住民均未達1500人，但原住民合計有2000人以上，可選出原住民議員名額。

內政部說，目前縣市已有平地原住民議員保障，這次修法增加無山地鄉縣市山地原住民議員名額保障規定，也使縣市與直轄市對原住民議員的保障方式一致，更完整保障原住民參政權。

內政部 議員

延伸閱讀

地制法三讀下修議員席次門檻為70萬人 屏東可解套

地制法修正 4縣市2026選舉可望增1席山地原民議員

相關新聞

施明德長女施雪蕙過世 陳水扁曾金援百萬換肺

民進黨前主席長女施雪蕙今早離世。施雪蕙臉書貼文指出，「我是雪蕙的兒子，媽媽今天早上已經離世，跟隨神明去修行了。謝謝媽媽的...

僅一票反對 駐泰前代表莊碩漢涉性騷遭監院彈劾

監察院今天表示，通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對外交部駐泰代表處前代表莊碩漢涉性騷擾女部屬彈劾案，全案移送懲戒法院...

蕭美琴PO「香菜全餐」蔡英文也喜歡 支持者崩潰：你們太讓我失望

副總統蕭美琴日前在社群平台Threads上發出一則自己的「香菜全餐」午餐照，並表示令人滿足。前總統蔡英文也在底下留言表示喜歡，讓一眾討厭香菜的網友大崩潰。

俞大㵢浪費公帑調查報告被傳自己寫的 藍委要求講清楚

外交部昨日公布駐美代表俞大㵢被爆花費800萬公帑購買奢豪家具的調查報告，該報告稱，駐館職務宿舍實際購置費支出為新台幣13...

俞大㵢不返台說明？外交部：已完成調查 答覆立委

我國駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花800萬元公帑購買奢華家具等，立法院日前要求說明公費支用情形。外交部回函指出，駐美...

朝野協商解除赴陸禁團令 陸委會：國人恐失去警覺性

立法院長韓國瑜今召集朝野就赴陸禁團令進行協商，陸委會副主委李麗珍表示，中國發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。