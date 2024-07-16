視察氣象署 賴清德：科技人才具氣象專業為下階段目標

賴清德總統今在交通部長李孟諺、環境部長彭啟明、氣象署長程家平等人的陪同下，視察氣象署作業情況並聽取簡報。賴清德除關心7月颱風，也對硬體設備印象深刻，賴清德表示，除提升硬軟體設備外，人才培育也是氣象署下一階段的重點目標，盼氣象預報更精準，也讓政府決策更趨近於完美。

賴清德表示，中央氣象署工作非常重要，每日提供的氣象資訊，深深影響民眾生活、工廠經營、社會運作、政府決策等，對社會貢獻巨大；7月為颱風季，若颱風來臨時，氣象署同仁將會更辛苦，但也希望透過氣象署的協助，讓政府在颱風季做出最好的決定，以降低颱風帶來的影響。

賴清德指出，簡報中提到，氣候變遷造成天然災害頻傳，台灣與全球各國都一樣，政府要極盡所能做好因應措施，其中，氣象署工作重大，若氣象署精準預報，政府在做決定時才能更接近完美，當天然災害來臨時，才能最大降低災損。

賴清德說，當然工欲善其事，必先利其器，不能要馬兒好，卻又不讓馬兒吃草，因此一定要精進氣象署的各項作為，不管是硬、軟體或是人力訓練，交通部及行政院都會支持。

在硬體方面，賴清德指出，現在氣象署使用的超級電腦已到第6代，未來將逐步建置7至9代高速運算電腦，這是為期9年的計畫（2025至2033年），在面對變化極快的極端氣候，若科技落後趕不上氣候變遷的速度，對於民眾生命財產的保護就會缺乏完整性。

賴清德表示，台灣過去幾十年來的產業發展，硬體發展成就良好，近年則逐步往軟體方面發展，「軟硬兼施」是必然要走的方向，現在已有好的硬體，若能提供好的軟體搭配應用，才能發揮更好的效能。而這樣的發展作為，不僅能保護民眾生命財產安全，也能貢獻給國際社會，把我國經驗給各國參考，讓世界因為台灣的進步一起往前。

另外，賴清德進一步指出，人才的培訓也很重要，中央氣象署經數十年的訓練、人才培養，在傳統氣象資訊上獲得相當的成就，但也有一群人隊科技創新很有經驗，要訓練這群人，讓科技人員同時具備氣象專業知識，兩者如何結合，是氣象署下一階段的目標。

若有更多具備氣象專業的科技人才，氣象署的實力才會更好，提供給國人的資訊更精準，國人得到更精準的資訊，不管是日常生活、企業經營、社會運作或國家決策都會更好。

賴清德表示，因應氣候變遷，前總統蔡英文在其任內宣布2050淨零轉型為台灣使命，前行政院長蘇貞昌也提出淨零轉型路徑，未來他也會在總統府成立「氣候變遷因應策略委員會」，盼集結台灣產官學力量共同合作，讓因應氣候變遷的工作愈做愈好，不僅能保障人民生命財產安全，也能讓技術提升、產業升級、經淨轉型，同時達到數位轉型、綠色轉型，讓國家在因應各項挑戰中，能持續發展、進步。

賴清德最後也詢問，由總統府、文化總會共同舉辦的「2024總統府音樂會」將於本周末（20日）登場，針對當天的天氣狀況，氣象署簡任技正伍婉華表示，海面上雖有熱帶系統形成，對台灣沒有直接影響，當天的午後雷陣雨也不太會下到文總音樂會的地區，氣候相對穩定，溫度約30度以上感受較為悶熱；賴清德則稱讚，現在的天氣預報已經可以精準到預測區域狀況了。