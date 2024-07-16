傅崐萁：本會期不再正面對決環島高鐵、國六延伸

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出花東交通3法，引發討論，國民黨團總召傅崐萁今天表示，本會期將不會再跟民進黨正面對決環島高鐵、國道六號延伸兩案，會再用更多時間讓人民了解。他說，東部人也是國民，呼籲政府不要用歧視性的方式對待國民。

今天是第11屆立法院第1會期的最後一天，傅崐萁日前提出環島高鐵、國道六號延伸及花東快等花東交通3法，引發討論。

傅崐萁今天在立法院接受媒體聯訪時表示，今天是會期的最後一天，也是能不能給全民看到立法院能順利把相關民生法案一一通過，今天排案大概有50、60案，希望民進黨當家不要鬧事，讓攸關民生的法案，用民主的方式來決定。

傅崐萁指出，包含電業法，政府漲電價是否應該公開透明，還有健保點值問題，能否1點能夠到新台幣0.95元、1元，還有虐兒案能否確實以殺人來法辦，發揮有嚇阻的作用，讓社會不再發生虐待下一代的事情，這些都是過去在社會上，大家應該要來深思的問題，不應該再延宕。

傅崐萁表示，唯有在野黨的堅持，才能夠逼執政黨上談判桌，回歸全民福祉，而不是以政黨本位主義來看待所有的事情。

傅崐萁指出，在地方建設，東西差異的不平衡，這不是用側翼攻擊，就能掩蓋的事實真相。再次表達，環島高鐵、國道六號延伸，這明明就可以BOT，政府零出資，比照台灣高鐵，但是卻被污名化為兩兆錢坑，執政黨的宣傳是成功的，徹底的隻手遮天，掩蓋事實真相。

傅崐萁表示，但這個會期，不會跟執政黨正面對決環島高鐵、國道六號延伸兩案，會再用更多時間，讓人民了解。台灣西部有西濱快速道路、高速公路及公路網，而整個花東地區只要下大雨就坍方，蘇花公路在6月份就封路8次，台鐵也停駛兩次，東部人也是中華民國國民，一樣有繳稅，為何不能有東濱快速道路，呼籲執政黨不要用歧視性的方式來對待自己國民。

傅崐萁指出，國會議員當然要讓國土區域發展平衡進行，國民黨團會盡最大的力量，讓地方的聲音被全國知道，包括0403花蓮震災後的重建，今天也會來討論。希望朝野心平氣和，理性討論，讓和聲音都應該被重視，而不是比拳頭，民主國家就是確實表達民意，用民主的方式做最後決定。