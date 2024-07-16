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林淑芬批黃國昌悲哀 法學博士還答不出來反質詢定義

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林淑芬今天批評民眾黨立委黃國昌，身為康乃爾大學法學博士，連反質詢定義都答不出來還要她教，很悲哀。記者林縉明／攝影
民進黨立委林淑芬今天批評民眾黨立委黃國昌，身為康乃爾大學法學博士，連反質詢定義都答不出來還要她教，很悲哀。記者林縉明／攝影

針對日前憲法法庭法官尤伯祥詢問反質詢定義，民眾黨立委黃國昌昨天解釋，並以民進黨立委林淑芬為例，稱林淑芬也曾經制止官員反質詢。林淑芬今天反嗆，過去對於官員反質詢部會主張移送法辦或罰錢，黃國昌身為康乃爾大學法學博士，結果自己訂的法律定義，還要她來教，悲哀阿。

憲法法庭10日針對國會擴權法案暫時處分，召開準備程序庭，尤伯祥認為黃國昌針對「反質詢」的解釋是「以問答問」，並未就反質詢部分進行回答，請黃國昌會後以書面方式回覆。黃國昌昨天在臉書貼出答辯書，內容中還提及林淑芬過去在質詢時曾抨擊反質詢。

「我覺得相當的悲哀！」林淑芬今天受訪表示，堂堂一個康乃爾大學法學博士的黃國昌，面對大法官詢問反質詢定義，自己擬的法案、通過的法律，回答不出來，還要叫林淑芬來幫你回答。」

林淑芬說，她對於官員反質詢從來不會主張移送法辦，也不會要求罰錢，應該交給人民公評，所以過去不需要定義反質詢；政治上反質詢應該用政治手段解決，不是用法律手段對付官員，

民進黨立委沈伯洋也說，黃國昌稱民進黨過去也用過反質詢這個詞，問題是民進黨從來沒有訂法律規範，黃國昌這是無效論證；明明是政治攻防，卻要訂法律規範，黃國昌不斷自打臉，又沒回答大法官想問的問題。

反質詢 林淑芬 沈伯洋 黃國昌

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