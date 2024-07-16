鄭麗君接見日眾議員 盼推動總和外交加速經貿合作

日本自民黨台灣政策小組召集人、眾議員鈴木馨祐訪團周一訪台，行政院副院長鄭麗君今天接見，雙方聚焦產業創新。鄭麗君提到，未來整合跨部會推動「總和外交」，加速與理念相近國家的經貿科技合作。

日本自民黨眾議員鈴木馨祐與中曾根康隆兩人周一至周三訪台；鈴木馨祐是自民黨實力派議員，熟稔台海安全議題，曾任外務副大臣、財務副大臣等要職。鄭麗君今天上午在外交部次長田中光陪同下於行政院玉山廳接見訪團。

鄭麗君表示，台日雙方是重要經貿夥伴，去年台日雙邊貿易總額突破750億美元，雙方互訪人次亦突破百萬人；另外，今年7月初台灣紅肉火龍果開始外銷日本，日本是台灣水果外銷第一大市場，期待能與好朋友分享美味的水果。

鄭麗君續指，台日也是科技產業重要夥伴，很高興台積電展開在熊本的第二期投資，相信未來在全球供應鏈重組過程，安全、可信賴是非常重要的事；期待台日不只在半導體有交流，在淨零科技、智慧醫療、AI人工智慧、研發製造等領域，都能進一步深化合作。

鄭麗君分享，行政院本周將成立「經濟發展委員會」，邀請跨部會、民間專家組成，共同推動台灣下階段經濟發展，包括創新經濟、均衡台灣、包容成長等3面向。

另外，鄭麗君重申「總和外交」概念，概念是透過科技、資金、人才的外交大支柱，「從固邦到榮邦」。鄭麗君說，行政院將透過跨部會整合推動「總和外交」，透過跨部會整合，策略性推動科技、經貿與外交，加速與理念相近國家的經貿科技合作。

鈴木馨祐談及，台日兩國間共同面對許多課題，譬如如何在少子化趨勢下推動經濟發展、如何降低對中國市場的依賴等，而台日同屬島國，同樣面臨能源、糧食進口，以及如何吸引外國人才等課題。

鈴木馨祐提到，台日都有通貨緊縮的徵兆，現在整個經濟動起來，對兩國未來經濟發展是相當好的機會，今後如何提升不同產業的附加價值，特別是在製造業方面推動創新，也是台日共同面臨的課題。

鈴木馨祐提到，台積電作為世界翹楚，如今也在日本設廠投資，希望未來台日能共存共榮，一起成長。