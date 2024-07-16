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僅一票反對 駐泰前代表莊碩漢涉性騷遭監院彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天表示，通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對外交部駐泰代表處前代表莊碩漢涉性騷擾女部屬彈劾案。圖／聯合保系資料照片
監察院今天表示，通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對外交部駐泰代表處前代表莊碩漢涉性騷擾女部屬彈劾案。圖／聯合保系資料照片

監察院今天表示，通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，對外交部駐泰代表處前代表莊碩漢性騷擾女部屬彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾審查會投票結果，主張彈劾成立者共11人，包括監委王美玉、蕭自佑、葉大華、林郁容、蘇麗瓊、高涌誠、王幼玲、田秋堇、賴鼎銘、蔡崇義、范巽綠；主張不成立者，僅監委鴻義章1人。

監院表示，莊碩漢任職我國駐泰代表處大使兼館長，於出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反乙女意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間，及要求乙女至其房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為，令乙女感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。

監院指出，莊碩漢之行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法之性騷擾定義，外交部亦為相同認定，其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大。監察院在7月4日審查通過監察委員張菊芳、王麗珍、紀惠容提案。

外交部 性騷擾 莊碩漢

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