反對解除登陸禁團令 柯建銘：這是大陸的問題

今天是立法院本會期最後一天，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，新民意國會的第一會期給國人的印象，不外乎是毀憲亂政，國民黨跟民眾黨靠著國會多數暴力，以為可以為所欲為，這絕對是藍白最大的傷害，民進黨團立場反對立刻開放兩岸團體觀光跟小三通先行，這是大陸的問題，怎麼會是我方的問題，邏輯顛倒。

立法院長韓國瑜今天上午持續召集朝野協商，希望能趕在本會期最後一天多通過一些法案。柯建銘協商前受訪表示，很多爭議的法案民進黨團絕不妥協，有自己的立場，例如違反憲法絕對反對到底；針對國民黨團要求立即開放兩岸團體觀光跟小三通先行，民進黨團也絕對反對。

對於接下來可能舉行臨時會，柯建銘說，臨時會當然主要處理人事同意權案，至於其他議案跟時程，有待朝野協商再來討論，「現在先講會被人家講話，不要害我。」

柯建銘受訪後準備上樓協商，恰巧碰到也要上樓的國民黨團總召傅崐萁，兩人禮貌性打招呼，傅崐萁笑稱「我比較年輕走樓梯」，柯建銘不甘示弱反擊，「道不同無法同行」，形成柯建銘搭電梯，傅崐萁走樓梯的場景。