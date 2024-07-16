范斯做川普副手 曾說中國犯台是美國最大威脅

美國前總統、共和黨總統參選人川普宣布，他將與俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）搭檔參選。范斯反中立場鮮明，曾多次表達若中國大陸武力犯台，將對美國帶來巨大損失，認為那是對美國來說最大的威脅。

共和黨全國代表大會登場，確定由川普（Donald Trump）代表共和黨角逐白宮大位；川普並在社群媒體宣布現年39歲的范斯為副總統搭檔人選。

范斯過去多次表達挺台立場，認為美國應該在中方武力犯台時應援助台灣。他曾在去年4月接受媒體訪問時表示，假如中國占領台灣，將會對美國帶來「大蕭條」（Great Depression）。

他認為，美國的經濟依賴台灣所製造的晶片，他當時呼籲美國總統拜登應該正視這個問題，要是中國當真在3到4年內攻打台灣，美國才能製造足夠的武器來協助台灣。

同年4月，他也在另一次受訪中表示，中國大陸侵台是美國現在面臨最大的威脅，並批評拜登政府因為軍援烏克蘭，延遲對台軍售的交貨期程。

范斯並在今年接受訪問時認為，美國的戰線拉得太薄，無力同時面對三場戰爭，呼籲美國應該專注在圍堵中國，和平息以哈衝突，希望歐洲能夠自立自強。

范斯質疑說，為什麼美國不斷資助歐洲安全，卻不專注於國家的問題？他認為美國的問題正是中國，並問說，「我們必須捫心自問，中國是會因為我們在歐洲表現出強勢而怯步，還是會因為我們擁有必要的武器，阻礙讓他們入侵台灣而怯步？」

范斯表示，他的想法是，中方並不在意虛張聲勢，只在意美國真正的實力，是否強壯到能擊退中國，那是美國必須專注的，但我們現在的戰線拉得太薄了。

范斯亦於紐約時報發文，反對拜登政府600億美元的援烏計畫，並認為，美國生產的武器數量不足以讓烏克蘭贏得戰爭。他以愛國者飛彈（Patriot missiles）為例在文章中表示，如果中國侵入台灣，愛國者飛彈系統對台灣同樣重要。