幼兒園性侵案 民進黨批蔣萬安卸責擬向監院檢舉

台北市信義區某私立幼兒園爆性侵案。民進黨發言人吳崢今天表示，台北市政府行政怠惰、長達一年空窗期才處理，導致再有後續24案，台北市前市長柯文哲失職，台北市長蔣萬安卸責推託，要求立即徹查彌補，並預告擬到監察院檢舉北市府。

台北市議員簡舒培質疑，2022年7月第一案爆發後，教育局僅調閱監視器、沒有任何作為，放任該狼師繼續留在園內，讓不知情家長持續送小朋友到幼兒園，北市府所謂「第一時間」處理是相隔一年多，期間到底在做什麼？台北市教育局副局長聲稱此案沒有檢舉人、陳情人及畫面、證據所以無法調查，這種說法令人憤怒。

台北市議員許淑華表示，蔣萬安在此案錯失3次阻止悲劇發生的機會，首先，2022年7月第一次通報時，為什麼沒有啟動調查小組？第二，2023年3月1日「幼兒教育及照顧法」上路後，教育局可以直接依法將嫌犯停職，卻一拖再拖，被羈押前都還在任教；第三，2023年7月12日嫌犯第二次被通報終於羈押，教育局依然沒有立刻命幼兒園停止營運，還在持續招生，欺騙不知情家長。

吳崢表示，蔣萬安宣稱第一時間介入處理、要求中央修法，都是在推脫卸責，雖然事發的2022年市長是柯文哲，但蔣萬安2023年7月也絕對不叫第一時間處理。