批縱容狼師…吳沛憶：北市府寵溺蔣萬安 誰來保護孩子？

台北市某私立幼兒園爆性侵案，民進黨立委吳沛憶與台北市政府隔空交火。吳沛憶今天再表示，北市府不思自我檢討，反過來嗆民代，荒謬可笑，台北市長蔣萬安是寶寶市長，台北市政府篡改新聞稿、擠牙膏說明，都還在寵溺蔣萬安，但誰來保護寶貝孩子們？

吳沛憶日前指出，台北市前市長柯文哲、現任市長蔣萬安任內，台北市政府應作為而不作為，且蔣市府涉嫌竄改新聞稿有關教育局調閱監視器時間。台北市教育局回應，偷改新聞稿絕非事實，是年度部分誤植，昨天上午修正，是基於事實絕非偷改。

吳沛憶表示，北市府稱新聞稿沒有竄改、只有修正，是自打臉。市府否認「竄改」新聞稿，卻又承認對年份做「修正」，有改就是有改，死不承認更讓人懷疑蔣市府心虛。

吳沛憶指出，「空白的一年」是市府新聞稿公開資訊。「竄改前」的新聞稿，白紙黑字寫出，「教育局於111年7月接獲幼兒園通報，園方與家長觀看監視器影像」、「另外，教育局調閱112年6月13日、16日、27日、28日、30日相關監視畫面，亦查無異樣。」北市府的公開資訊就是案件擱置一年後才再度調閱監視器。

吳沛憶說，最重要的事實是，北市府並未把狼師停職，於2022年到2023年間持續任教。「教保條例」修法前，教育部就有公文指示可將狼師停職，但教育局沒有執行。

吳沛憶批評，北市府有機會防止案情擴大，能勒令狼師停職，也能阻止幼童入園；但市府的態度只是推諉卸責，只是保護蔣萬安政治前途。