北市幼兒園狼師案遭指擺爛 周榆修：當時窮盡一切可能
台北市某私立幼兒園爆發狼師案，前後任市府遭指控應作為而不作為，時任台北市社會局長、民眾黨秘書長周榆修今天說，此案最早發生在2022年，按照教育局及社會局的相關規定，台北市政府並沒有不作為，「我們窮盡一切可能，在當時既有的規定上處理。」
民進黨台北市議員簡舒培昨天在臉書發文，明明可以阻止更多孩童受害，包括前後任市長柯文哲、蔣萬安，台北市政府為什麼要擺爛，對幼兒園案應作為而不作為，而柯文哲市府的應作為而不作為，就是狼師遭到司法調查後仍然留園任教，除了幼兒園長的包庇，市府也同樣責無旁貸。
民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，周榆修會後受訪時表示，本案一開始發生在2022年，檢視當時的標準作業程序，還有教育局、社會局的相關規定，確實是窮切一切可能，並沒有所謂的不作為，而在第一次案件發生過後，檢調後來也給予不起訴處分。
周榆修強調，台北市政府沒有不作為，「我們窮盡一切可能，在當時既有的規定上處理」，後來則是在2023年6至7月陸續有不當情事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言