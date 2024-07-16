北市幼兒園狼師案遭指擺爛 周榆修：當時窮盡一切可能

台北市某私立幼兒園爆發狼師案，前後任市府遭指控應作為而不作為，時任台北市社會局長、民眾黨秘書長周榆修今天說，此案最早發生在2022年，按照教育局及社會局的相關規定，台北市政府並沒有不作為，「我們窮盡一切可能，在當時既有的規定上處理。」

民進黨台北市議員簡舒培昨天在臉書發文，明明可以阻止更多孩童受害，包括前後任市長柯文哲、蔣萬安，台北市政府為什麼要擺爛，對幼兒園案應作為而不作為，而柯文哲市府的應作為而不作為，就是狼師遭到司法調查後仍然留園任教，除了幼兒園長的包庇，市府也同樣責無旁貸。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，周榆修會後受訪時表示，本案一開始發生在2022年，檢視當時的標準作業程序，還有教育局、社會局的相關規定，確實是窮切一切可能，並沒有所謂的不作為，而在第一次案件發生過後，檢調後來也給予不起訴處分。

周榆修強調，台北市政府沒有不作為，「我們窮盡一切可能，在當時既有的規定上處理」，後來則是在2023年6至7月陸續有不當情事。