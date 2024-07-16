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鄭麗君接見日眾議員 盼推總和外交加強經貿合作

中央社／ 台北16日電

行政院副院長鄭麗君今天接見日本自民黨眾議員鈴木馨祐等人，雙方交流聚焦如何驅動產業創新。鄭麗君也提到將透過總和外交，策略性推動科技、經貿與外交，藉此加速與理念相近國家的經貿產業合作。

鄭麗君今天在外交部次長田中光等人陪同下，於行政院玉山廳接見日本自民黨台灣政策研究小組召集人、眾議員鈴木馨祐，以及眾議員中曾根康隆等人。

鄭麗君致詞時說，未來全球供應鏈重組過程，「安全、可信賴」非常重要，台日是科技產業重要夥伴，台積電也正規劃熊本二期，非常期待雙邊再科技產業有更進一步合作，包含半導體、淨零科技、智慧醫療、AI應用等合作都能進一步深化。

她表示，行政院長卓榮泰將召集行政院經濟發展委員會，邀請跨部會、民間專家顧問團組成委員會，透過創新經濟、均衡台灣、包容成長3面向推動台灣下個階段經濟發展，期待以創新驅動經濟成長，也希望台日能合作一起努力。

外交部長林佳龍日前曾提出「總和外交」，期盼透過科技、資金、人才的外交3支柱，從固邦到榮邦，預計由行政院經濟外交小組協助議題導向及跨部會協作。鄭麗君今天指出，政院將推動總和外交，透過跨部會整合，策略性推動科技、經貿與外交，藉此加速與理念相近國家的彼此經貿產業合作。

談到台海和平部分，鄭麗君說，感謝日方長期關注台海和平，而台灣身為印太地區一份子，將善盡追求民主與和平的責任，並提升自我防衛能力，同時持續維護現狀，與世界民主國家一起努力，共同維持印太和平穩定發展。

鈴木馨祐則透露，昨天有機會見到總統賴清德，明白政府引領台灣向前走的任務十分艱巨，政院的角色舉足輕重。

鈴木馨祐說，台日面臨許多共同課題，包含必須在少子化趨勢下持續發展經濟、降低對中國市場的依賴、確保能源糧食的強韌、通貨膨脹、吸引外國人才等，以及如何透過創新提升各種不同產業的附加價值等，此外台日年輕人也都會付費使用數位內容，因此提升軟體創新能力相當重要。

他說，台日經濟產業持續發展，相信對兩國民眾都有利，也會對區域經濟繁榮有幫助。

經濟發展 行政院 鄭麗君

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