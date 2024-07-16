藍觀選團見證川普提名范斯 與龐培歐、美參眾議員交流

美國共和黨總統提名人川普今宣布副總統搭檔人選為美聯邦眾議員范斯，並在最後一刻兩人共同壓軸登場全代會。國民黨觀選團同時與川普政府前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、多位參眾議員交流，掌握最新政策發展方向。

國民黨副秘書長江俊霆指出，傳統基金會上午的講者、猶他州參議員李伊（Mike Lee）特別提及，美國行政部門過去透過行政命令擴張行政權力，應將屬於國會的立法精神回歸，顯見行政、立法權力監督仍是美國憲政討論的議題。

江俊霆提到，美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）則談及，亞洲應該是世界的關注焦點，江認為美中競合局勢愈演愈烈，台灣更應該強化雙邊的對話。

國民黨表示，稍早之前，我國駐美代表處主辦歡迎茶會，許多美方參眾議員與會。其中，肯塔基州聯邦眾議員巴爾（Andy Barr），也帶他剛出生不久的嬰兒到中華民國的歡迎酒會，表達「我們家的寶貝也支持台灣」。另一位密蘇里州聯邦眾議員艾佛德（Mark Alford）則說，他的西裝是台灣製，非常合身，他支持台灣應該保持民主自由。

國民黨代表團也與前國務卿龐培歐、聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）、麥珂蓮（Lisa McClain）、帝芬尼（Tom Tiffany）、美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）互動交流，談及許多有關經濟文化、區域安全等議題，期待共同深化台美關係。

今日參與駐美代表處歡迎茶會的成員，包括國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等。