蕭美琴PO「香菜全餐」蔡英文也喜歡 支持者崩潰：你們太讓我失望

副總統蕭美琴日前在社群平台Threads上發出一則自己的「香菜全餐」午餐照，並表示令人滿足。前總統蔡英文也在底下留言表示喜歡，讓一眾討厭香菜的網友大崩潰。

副總統蕭美琴15日在社群平台Threads發文寫道，「喝到也吃到了，讓人滿足的午餐」，一看配圖竟然是「香菜全餐」：香菜汁、香菜奶油波蘿、香菜髒髒包。前總統蔡英文也在底下留言，「我也喜歡香菜，而且通常是要加到滿」，還被釘選為置頂留言。

大批網友崩潰表示不能接受，「OMG…雖然我自稱深綠，但這種綠我真的不行」、「我明明是支持你的…但你和小英前總統都太讓我失望了，這什麼鬼東西…」、「香菜我不行」，不少人也回覆蔡英文的留言，「我很愛妳，但是這個真的不行，我要彈劾妳反人類」、「香菜英文名不虛傳」、「因為香菜的緣故，這個愛心我遲遲按不下去…對不起了小英」。

不過也有不少香菜支持者力挺，「自己打的香菜最好喝」、「其實香菜有什麼好討厭的，根本沒什麼味道啊」、「我也愛香菜，加好加滿，不能掉啊」，還有人推薦更多香菜料理，「我也喜歡！總統可以去Fridays有一種沙拉醬叫做『萊姆香菜醬』也是好吃的不得了」。