快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

地方人士認為她適合參選高雄市長？ 管碧玲引用「滕王閣序」回應

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲今天上午出席海委會攝影比賽記者會。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天上午出席海委會攝影比賽記者會。記者王勇超／攝影

2026年高雄市長選舉，民進黨已有多位立委表態爭取提名。民進黨內人士說，海委會主委管碧玲曾是四屆民選立委、一屆不分區立委，深耕高雄又有中央部會歷練，「管主委也是適當人選，若加入戰局，也不意外！」管碧玲出席海委會攝影比賽記者會時接受聯訪表示，今天是海委會記者會，我們不回答無關的問題，「落霞與孤鶩齊飛，飛得離題太遠！」

下屆高雄市長選情越來越激烈，國民黨柯志恩參選大致底定，民進黨近日陸續有多位立委表態，包括林岱樺、賴瑞隆之後，邱議瑩接受前總統陳水扁訪問時也鬆口，有意爭取下屆高雄市長提名。

管碧玲今天上午出席海委會攝影比賽記者會，聯訪時被問到「民進黨有多位立委要參選高雄市長，地方認為管主委也是適當人選」。管碧玲笑說，「是喔」，今天海委會的記者會，我們不回答無關的問題，「這個落霞與孤鶩齊飛，飛得離題太遠，謝謝！」

管碧玲今天所引用的「落霞與孤鶩齊飛 」，出自唐朝王勃所作「滕王閣序」，作者以落霞、孤鶩、秋水和長天四個景象勾勒出一幅寧靜致遠的畫面，被奉為經典的寫景的精妙之句。並未正式回應是否參選高雄市長。

「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」也是旗山天后宮月老靈籤的第二籤，在愛情解讀上，可以表示兩人心靈相通，志趣相投，有著共同的目標和追求，共同飛翔在美好的愛情天空中。這籤也暗示著愛情需要平等和相互的尊重，只有這樣，愛情才能長久，如秋水般長流不息。

海委會主委管碧玲今天上午出席海委會攝影比賽記者會。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天上午出席海委會攝影比賽記者會。記者王勇超／攝影

海委會 管碧玲

延伸閱讀

小琉球野放海龜 鄭麗君：持續支持海保法子法訂定

屏縣小琉球打造友善護龜 海委會推生態路燈及近岸減速

見證阿美族傳統竹筏新船試航 管碧玲赴台東：復振航海力

連續三天…陸海警船一再騷擾台灣漁船 管碧玲：海巡署會做好海面部署

相關新聞

民調／民進黨民調下滑4.3百分點 藍營支持度重回兩成

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於政黨支持度，33.1%民眾支持民進黨、20.5%國民黨、16%民眾黨。台灣民意基金會...

賴清德守近五成支持度 游盈隆：鄭文燦涉貪燒不到賴

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於賴清德總統支持度，四成九贊同，三成一不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統蜜...

地制法修正 4縣市2026選舉可望增1席山地原民議員

立法院會今天三讀通過地方制度法部分條文修正案，除山地鄉外，新增非六都縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住...

不重視兩岸觀光？ 韓國瑜主持協商李孟諺、邱垂正缺席

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，就解除禁止人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，改...

蕭美琴PO「香菜全餐」蔡英文也喜歡 支持者崩潰：你們太讓我失望

副總統蕭美琴日前在社群平台Threads上發出一則自己的「香菜全餐」午餐照，並表示令人滿足。前總統蔡英文也在底下留言表示喜歡，讓一眾討厭香菜的網友大崩潰。

盧秀燕宣布出訪美國10天 因川普遇刺事件行程將「單純化」

台中市長盧秀燕今天宣布7月22日到31日，扣除來往時間，鐵人行程八天將訪問美國姐妹市。盧表示因為美國選舉激烈，行程盡量單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。