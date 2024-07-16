地方人士認為她適合參選高雄市長？ 管碧玲引用「滕王閣序」回應
2026年高雄市長選舉，民進黨已有多位立委表態爭取提名。民進黨內人士說，海委會主委管碧玲曾是四屆民選立委、一屆不分區立委，深耕高雄又有中央部會歷練，「管主委也是適當人選，若加入戰局，也不意外！」管碧玲出席海委會攝影比賽記者會時接受聯訪表示，今天是海委會記者會，我們不回答無關的問題，「落霞與孤鶩齊飛，飛得離題太遠！」
下屆高雄市長選情越來越激烈，國民黨柯志恩參選大致底定，民進黨近日陸續有多位立委表態，包括林岱樺、賴瑞隆之後，邱議瑩接受前總統陳水扁訪問時也鬆口，有意爭取下屆高雄市長提名。
管碧玲今天上午出席海委會攝影比賽記者會，聯訪時被問到「民進黨有多位立委要參選高雄市長，地方認為管主委也是適當人選」。管碧玲笑說，「是喔」，今天海委會的記者會，我們不回答無關的問題，「這個落霞與孤鶩齊飛，飛得離題太遠，謝謝！」
管碧玲今天所引用的「落霞與孤鶩齊飛 」，出自唐朝王勃所作「滕王閣序」，作者以落霞、孤鶩、秋水和長天四個景象勾勒出一幅寧靜致遠的畫面，被奉為經典的寫景的精妙之句。並未正式回應是否參選高雄市長。
「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」也是旗山天后宮月老靈籤的第二籤，在愛情解讀上，可以表示兩人心靈相通，志趣相投，有著共同的目標和追求，共同飛翔在美好的愛情天空中。這籤也暗示著愛情需要平等和相互的尊重，只有這樣，愛情才能長久，如秋水般長流不息。
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